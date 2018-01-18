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Yüzde 60'ı ihraç edilmişti; kaymakamlar, il emniyet müdürü olabilecek

Çalışma İçişleri Bakanlığı'nca yürütülüyor

18 Ocak 2018 12:26

İçişleri Bakanlığınca yürütülen bir çalışmayla kaymakamlara “il emniyet müdürlüğü” yolu açılıyor. Bu düzenleme ile ilçelerde mülki idari amir olan kaymakamların, üçlü atama ile il emniyet müdürü olarak görevlendirileceği ve tecrübe esasına göre tercih yapılacağı belirtildi. Düzenlemenin, 'FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yüzde 60'ı ihraç edilen emniyete 'destek' niteliğinde olduğu ifade edildi

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre düzenleme, hem kaymakamların devlet idaresindeki tecrübesini çeşitlendirmek hem de 'FETÖ' ihraçları sonrasında emniyet teşkilatında oluşan yönetici açığını kapatılması olarak değerlendiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası 'FETÖ'ye karşı başlatılan operasyonlarda emniyetteki üst düzeyde personelin yüzde 60’ı ihraç edilmiş, bazıları da açığa alınmıştı. Oluşan personel açığını kapmaya yönelik gerçekleştirilen bu çalışma ile emniyete 'takviye' yapılacağı beliritliyor.

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