Yüzde 53 kadın çalışan oranına ulaşan Akbank, uluslararası 'Cinsiyet Dengesi Endeksi'nde ilk 5'e girdi

Akbank kadın çalışan oranı yüzde 53’e ulaştı. Küresel finans piyasalarındaki en iyi politika ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla kurulan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), uluslararası düzeyde önemli bir referans noktası olarak kabul edilen “Gender Balance Index – Cinsiyet Dengesi Endeksi” araştırmasının 2021 sonuçlarını açıkladı. Bu yıl dünyanın öncü bankalarının da dahil edildiği endekste Akbank, bankalar arasında ilk 5’te yer alırken, gelişmekte olan piyasaların en iyisi seçildi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ödülle ilgili olarak, “Farkındalık oluşturma gayretimizin, taahhütlerimizin ve eşitlikçi, kapsayıcı uygulamalarımızın uluslararası kurumlarca tasdik edilmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

"Teknoloji üretiminde çalışanların yüzde 40'ı kadın"

Suzan Sabancı Dinçer, banka içinde cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“İnsan kaynaklarımızdaki cinsiyet oranını yakından takip ediyoruz. Akbanklı kadınlar kendilerini ispatlıyorlar, sadece sektörümüzde değil her alanda rol model oluyorlar. Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 53’ü kadınlardan oluşuyor, bire bir müşteri teması olan ekiplerimizde bu oran yüzde 56, önümüzdeki dönemde daha da fazla konuşacağımız teknoloji üretimindeyse yüzde 40 ki, bu dünya standartlarına göre çok yüksek bir oran.”

Üst düzey yöneticilerin önemli kısmının da kadınlardan oluşmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Suzan Sabancı Dinçer, “Yine çalışanlarımızın değişim oranlarını, kariyer gelişimlerini ve eğitim programlarına katılımlarını cinsiyete eşitliği prensiplerimiz doğrultusunda inceliyoruz. Türkiye’nin geleceğini yaratmada üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle cinsiyet eşitliği ile ilgili verilerimizi ve uygulamalarımızı, paydaşlarımızla en şeffaf şekilde paylaşmayı hedefliyoruz. Dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde cinsiyet eşitliği konusundaki artan farkındalığa öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

İş hayatında kadınların ilerlemesini teşvik edecek her türlü girişimi desteklediklerini kaydeden Sabancı Dinçer şunları söyledi:

“Kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla güçlenmelerini hedefleyen Birleşmiş Milletlerin özel sektör girişimi “Women’s Empowerment Principles – Kadının Güçlenmesi Prensipleri”nin imzacısıyız. Yönetim Kurulu ve üst yönetimde cinsiyet çeşitliliğini artırmak için kurulan “30 % Club – % 30 Kulübü”nün üyesiyiz. Aynı zamanda Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER) tarafından hayata geçirilen, Dünya Bankası prosedürleri uygulanarak verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) programı kapsamında ‘Fırsat Eşitliği’ sertifikasına layık görüldük. Geçtiğimiz günlerde cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünya çapında yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde de yerimizi aldık. OMFIF’in uluslararası düzeyde önemli bir referans noktası olarak kabul edilen cinsiyet eşitliği araştırması da bu konudaki uluslararası düzeydeki liderliğimizi bir kez daha tasdik etti. Bu başarıların yüklediği sorumluluğun bilinciyle cinsiyet eşitliği alanındaki farkındalığın artırılmasına öncülük etmeye devam edeceğiz.”