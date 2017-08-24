‘Yüzde 49’u hatırlatan Orhan Pamuk: Türkiye, Erdoğan ya da AKP’den ibaret değil

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan hak ihlalleri ve tutuklamalara dikkat çekerek, “Hükümet askeri darbeyi liberallerin çoğunu tasfiye etmek için kullandı” dedi. Referandum sonuçlarına dikkat çeken Pamuk, “Türkiye’nin Erdoğan’dan ya da AKP’den ibaret olmadığını” vurguladı.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Türkiye gündemine ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’ın haberine göre slate.com’dan Isaac Chotiner’a konuşan Pamuk, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da yaşadıklarını anlatarak, “Girişimin başarısız olmasından çok memnundum; ayrıca sokaklara çıkan ve tankları durduran o cesur insanlara minnettardım” dedi ve şöyle devam etti:

“O insanlar benim ya da sizin gibi Batı Avrupalı anlamda liberal değillerdi, Erdoğan’ı, ya da partilerini, ya da demokrasilerini destekleyen insanlardı. Benim liberal değerlerimin taraftarı değildiler ancak dolaylı da olsa Türkiye’nin demokrasisini korudular.”

Bugün hala o insanlara minnettar olduğunu ifade eden Pamuk, “Ancak hükümet askeri darbeyi liberallerin çoğunu tasfiye etmek için kullandı” dedi.

Hükümeti eleştiren insanların çoğunun devletten atıldığını, 140’ı gazeteci binlerce kişinin cezaevine konulduğunu hatırlatan Pamuk, “Türkiye’de kurguya dayalı kitaplar yazmakla ilgili bir sorun yok, ancak gazeteciler, siyasi yorumcular gibi siyasete değen işler yaptığınızda başınız derde giriyor” diye konuştu.

“Bazı arkadaşlarım hükümeti eleştirdikleri için hapisteler” diye devam eden Pamuk, Türkiye’de birçok cesur insan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye, iktidar partisinden, Erdoğan’dan ya da AKP’den ibaret değil. Cesur liberaller, korkmadan mücadele eden insanlar var. Son seçimde hükümet tarafı yüzde 51 alırken muhalefet yüzde 49 aldı. Kafa kafaya, ilginç bir durum. Bu yüzden buradayım, ve tabii ki, burası benim ülkem.”