Yüzde 44 oy aldı, 26 milletvekili çıkardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla yapılan seçimlerde kayıtlı 161 bin 373 seçmen 620 sandıkta oy kullandı.



Katılım oranının yüzde 81,42 olarak gerçekleştiği seçimlerde sandıkların açılmasıyla oy sayımı başladı ve ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) baştan sona önde götürdüğü seçimi oyların yüzde 44’ünü alarak kazandı.



Ulusal Birlik Partisi'ni yüzde 29.17 ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yüzde 10.73 ile Demokrat Parti takip etti. Bu sonuçlara göre 50 üyeli meclis için UBP 26 milletvekili çıkardı ve tek başına iktidar oldu.



Seçimde en büyük oy kaybını iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi yaşadı. Oyları yüzde 29'a gerileyen Başbakan Ferdi Sabit Soyer liderliğindeki CTP önümüzdeki dönemde mecliste 15 milletvekiliyle temsil edilecek.



Meclise yüzde 5 barajını aşan 5 parti girdi. Demokrat Parti (DP) yüzde 10.7 oy oranıyla 5, Toplumcu Demokrasi Partisi yüzde 6.8 ile 2, Özgürlük ve Reform Partisi de yüzde 6.3 oy oranıyla 2 sandalye kazandı.



UBP oylarını yüzde 12'den fazla artırdı



Ana muhalefet UBP, 20 Şubat 2005 erken genel seçimlerine oranla oylarını yüzde 12'den fazla artırarak, 2005'te kazandığı 19 milletvekili sayısını 26'ya çıkardı.



2005 seçiminde yüzde 44.51 oranında oy alarak 24 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı CTP’nin oyları ise yüzde 15 oranında azalırken, 2005'te 24 olan milletvekili sayısı da 15'te kaldı.



Dünkü seçimde DP’nin oyları da 2005'e göre yaklaşık yüzde 3 civarında düştü. 2005'te 6 milletvekili çıkaran DP, 5 milletvekilliği kazandı.



TDP iki milletvekili çıkardı



Seçime ilk kez giren ancak daha önce UBP ile iktidar ortağı olan Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) ile Barış ve Demokrasi Hareketi'nin (BDH) birleşmesiyle kurulan Toplumcu Demokrasi Partisi de (TDP), yüzde 5 olan ülke barajını aşarak, meclise 2 milletvekili ile girmeyi başardı.



Eylül 2006'da kurulan ve kurulmasının hemen ardından CTP'nin hükümet ortağı olan Turgay Avcı başkanlığındaki Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) de, seçim öncesi anketlerin aksine, barajı geçerek, meclise 2 milletvekili ile girdi.



Seçimlerin dikkat çeken olayları



Sakin geçen oy verme işleminde ciddi bir olay yaşanmadı. İkisi Girne, ikisi de İskele'de olmak üzere dört vatandaş, cep telefonu ile oy pusulasının resmini çekerken polis tarafından yakalandı, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yüksek Seçim Kurulu Yenidüzen gazetesini propaganda nitelikli yayın içerdiği gerekçesiyle toplattı. 2 televizyon kanalı da uyarıldı.



20 Şubat 2005 seçiminin sonuçları



20 Şubat 2005'te yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde meclise dört parti girmişti.



147 bin 249 kayıtlı seçmenin oy kullandığı ve katılımın yüzde 80.82 olduğu seçimde yüzde 44.51 oy alan CTP 24; yüzde 31.67 oy alan UBP 19; yüzde 13.47 oy alan DP 6; yüzde 5.84 oy alan BDH 1 milletvekili çıkardı.



Seçimlerin ardından, Mehmet Ali Talat başkanlığında CTP-DP koalisyon hükümeti kuruldu. Talat'ın Nisan 2005'te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, CTP-DP koalisyonu, CTP Genel Başkanlığına seçilen Ferdi Sabit Soyer başkanlığında yeniden kuruldu.



Soyer başkanlığındaki CTP-DP hükümeti eylül 2006'ya kadar sürdü. Eylül 2006'da UBP'den 3, DP'den de 1 milletvekilinin istifa etmesinin ardından, Turgay Avcı başkanlığında kurulan

ÖRP, CTP'nin yeni hükümet ortağı oldu.



KKTC'de Eylül 2006'dan bu yana CTP-ÖRP hükümeti iktidarda bulunuyor.

