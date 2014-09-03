T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yüzde 35'le limon zam şampiyonluğunu bırakmadı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, fiyat artışlarında Ağustos ayının lideri de limon oldu

03 Eylül 2014 01:40

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında yüzde 34.81 ile en çok limonun fiyatı arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de, Temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 33.77 ile limonda gerçekleştiğini belirlemişti.

DHA'nın haberine göre, İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 harcama kaleminin 79'unun perakende fiyatı artarken, 32 ürünün fiyatı düştü, 131 ürünün fiyatı ise değişmedi. Ağustos ayında limondan sonra fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 3.82 ile pirinç, üçüncü ürün de yüzde 3.55 ile kıvırcık salata oldu.

Buna karşılık, yüzde 13.92 ile en çok bamyanın fiyatı düştü. Bamyayı yüzde 10.94 düşüşle armut ve yüzde 10.53 düşüşle erik izledi.

 

ETİKETLER

limonzamito

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24