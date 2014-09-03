Yüzde 35'le limon zam şampiyonluğunu bırakmadı

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında yüzde 34.81 ile en çok limonun fiyatı arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de, Temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 33.77 ile limonda gerçekleştiğini belirlemişti.

DHA'nın haberine göre, İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 harcama kaleminin 79'unun perakende fiyatı artarken, 32 ürünün fiyatı düştü, 131 ürünün fiyatı ise değişmedi. Ağustos ayında limondan sonra fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 3.82 ile pirinç, üçüncü ürün de yüzde 3.55 ile kıvırcık salata oldu.



Buna karşılık, yüzde 13.92 ile en çok bamyanın fiyatı düştü. Bamyayı yüzde 10.94 düşüşle armut ve yüzde 10.53 düşüşle erik izledi.