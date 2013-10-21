Yüzde 11 zamlanan mazot fiyatları benzini yakalamak üzere

2.3 milyona çıkan dizel otomobil adedi, mazota yapılan zamlarla beraber sahiplerini hayal kırıklığına uğratıyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 7.88 oldu. Buna karşın otomobillerde kullanılan bazı yakıt türlerindeki artış, enflasyon oranını geride bıraktı. Enflasyon sepetinde yer alan yakıt türleri içerisinde son 1 yılda fiyatı en fazla artan ürün mazot oldu. Mazotun litre fiyatı bu dönemde yüzde 11.1 arttı ve TÜFE’nin yaklaşık 4 puan üstünde gerçekleşti. Böylece Eylül 2012’de 4.1 lira olan mazotun litresi, geçen ay itibariyle 4.5 liraya yükseldi. Litre fiyatındaki artışa bağlı olarak geçen yılın eylül ayında 50 litre mazot için 205 lira ödenirken, bu yılın aynı ayında bu miktar 225 liraya çıktı.

Fark 36 kuruşa indi

Buna karşın bir diğer akaryakıt türü olan benzinde fiyat değişimi ise daha farklı bir seyir izledi. Söz konusu dönemde benzin fiyatlarındaki artış, enflasyonun, mazot ve LPG fiyat artışlarının gerisinde kaldı. Benzin fiyatında son 1 yılda yaşanan artış yüzde 6.4’le sınırlı kaldı. Böylece Eylül 2012’de 4.6 lira olan benzinin litre fiyatı, geçen ay 4.9 lira oldu. Fiyatlardaki bu artışa paralel olarak 2012 yılı eylül ayında 50 litre benzin için 230 lira ödenirken, bu yılın aynı ayında bu miktar 245 liraya yükseldi. Böylece benzin ve mazot arasındaki fiyat farkı son yıllardaki en düşük seviyeye indi. Benzin ve mazot arasında 2005 yılı başından bu yana en yüksek fiyat farkı Ağustos 2009’da 76 kuruş olarak gerçekleşti. Eylül ayındaki 36 kuruşluk fark, Aralık 2008’den bu yana kadar 5 yılda kaydedilen en düşük değer oldu.

Dizel araç artıyor

Türkiye’deki dizel otomobil adedi artarken benzinli otomobil adedi düşüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre geçen sene eylül ayında trafiğe kayıtlı olan dizel otomobil sayısı

2 milyon adet civarındaydı. 2013 Eylül itibariyle Türkiye’deki dizel otomobil sayısı geçen sene aynı döneme göre yüzde 11.9 artış gösterek 2.3 milyon adede ulaştı. Trafiğe kayıtlı benzinli otomobillerin adedi ise 2.95 milyon civarından 2.9 milyona geriledi. Paylaşılan verilere göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil sayısı ise eylül ayı itibariyle 3.7 milyon adet olarak paylaşıldı.