Yüzde 100 yerli insansı robot

T24 - 2015'te piyasaya sunulacak robotlar süpermarkette tanıtım yapabilecek, çeşitli hizmet sektörlerinde tezgahtarlık yapabilecek, havalimanlarında ve otogarlarda yönlendirme, tanıtma gibi görevler alabilecek.





Konya'da bir yazılım firmasınca yaklaşık 2 yıldır yürütülen ARGE faaliyetleri sonucunda, insan görünümünde, sorulara cevap verebilen, sesli komutları yerine getirebilen, matematiksel işlemleri yapabilen, insan kas sistemini ve hareketlerini taklit etme yeteneğine sahip robot geliştirildi.



Merkezi Konya'da bulunan Akınsoft Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, firmalarının 120'yi aşkın yazılım arşiviyle Türkiye'nin en büyük yazılım şirketi olduğunu, ürettikleri bu yazılımları 12 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.



Akın, 1995'te kurulan firmalarının hedeflerinden birinin de robot çalışmaları olduğunu belirterek, bu kapsamda 2009'da robotik teknolojileri konusunda araştırmalar yapmak üzere laboratuvar kurduklarını, burada ARGE faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.



''Akıncı-1'' adını verdikleri robotun, bir insanın figürlerini yapabilecek şekilde kas yapısına sahip olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:



''Bu robotun kas sistemlerini kendi çizimlerimiz ve projelerimizle geliştirdik. İnsanların yapabildiği hassas hareketler hariç ana hareketlerin birçoğunu yapabiliyor. İnsan kas sistemini ve hareketlerini birebir taklit etme yeteneğine sahip robotumuz, duyma ve konuşma eylemini gerçekleştiriyor. Birtakım komutları, verileri sesli algılayıp sorularımıza cevap verebiliyor. Matematiksel işlemleri çözümleyebiliyor. Şekilleri ve renkleri tanıyıp ayırt edebiliyor. Çeşitli figürel hareketleri yerine getirebiliyor. Robotta yürümeyi gerçekleştirecek kas yapısına sahibiz ancak denge konusunda sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle yürüme eylemini yürüme bandında gerçekleştiriyor. Ancak ilerleyen zamanlarda tam yürüme hareketini gerçekleştirecek hale getireceğiz.''



Akın, robotun tüm imalatında yerli malzemeleri kullandıklarını, tümüyle bir Akınsoft ürünü olduğunu belirtti.

Geliştirilerek 2015'te piyasaya sunulacak





Geliştirdikleri insansı robot için bugüne kadar yaklaşık 1 milyon lira harcadıklarını ifade eden Akıncı, 5 yıllık yatırım planı olarak bu robot için toplam 10 milyon liralık yatırım planladıklarını bildirdi.



Akın, hedeflerinin robotu, yapacakları 9 milyon liralık yatırımla daha da geliştirerek 2015'te piyasaya sunmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: ''Robotumuz ilerleyen dönemlerde interneti de aktif şekilde kullanabilecek. Bir sonraki sürümde sorduğumuz soruyu internette araştırıp size literatürel bilgi konusunda cevap verebilecek. Bu robotu ticarileştirme ve insanlığın hizmetine sunma gibi bir hedefimiz var. 2015'te bu robotları pazara sunacağız ve çeşitli hizmetlerde yer almaya başlayacak. Mesela bir süpermarkette tanıtım yapabilecek, çeşitli hizmet sektörlerinde tezgahtarlık yapabilecek.



Havalimanlarında, otogarlarda yönlendirme, tanıtma gibi görevler alabilecek. Bir garsoniyer hizmet gerçekleştirebilecek ya da park ve bahçelerde farklı görevler alabilecek.''



Ticari anlamda bir kurumun sahiplendiği ilk robotun kendilerinin ürettiği bu robot olduğunu ileri süren Akın, ''Üniversitelerin yaptığı robotlar var ama ticari anlamda bir kurumun sahiplendiği bir robot yok. Robotumuz Türkiye'de bu anlamda ilktir. 'Sadece Japonlar robot yapıyor biz yapamayız' gibi düşüncelerle hiçbir noktaya varılmaz. Akınsoft bu anlamda birçok tabuyu yıkmıştır'' diye konuştu.



