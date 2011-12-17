-Yüzde 100 yerli Ankaragücü ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncusu olmayan tek takım Ankaragücü kaldı. Maddi kriz nedeniyle çok sayıda oyuncusunun ardından en son Liberyalı oyuncu Theo Weeks'in de sözleşmesini feshetmesiyle sarı-lacivertli kulüpte yabancı oyuncu kalmadı. Theo Weeks'in takımdan ayrılmasının ardından ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala son olarak sahasında Gaziantepspor ile karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan başkent temsilcisi, bu karşılaşmaya yabancı oyuncuları olmadan çıktı. İlk yarının son maçında deplasmanda yapacakları Kayserispor maçına da tamamı yerli oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkmak zorunda kalacak sarı-lacivertlilerde hedef, transfer yasağını kaldırarak ara transfer döneminde takıma yabancı oyuncular takviye etmek. Spor Toto Süper Lig'in yabancı oyuncusuz tek takımı olan Ankaragücü'nde yönetim kurulu, öncelikle transfer yasağının kalkması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.