T24 LogoT24 Logo
Spor

Yüzde 100 yerli Ankaragücü  ANKARA (A.A)

17 Aralık 2011 19:33

-Yüzde 100 yerli Ankaragücü  ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncusu olmayan tek takım Ankaragücü kaldı.  Maddi kriz nedeniyle çok sayıda oyuncusunun ardından en son Liberyalı oyuncu Theo Weeks'in de sözleşmesini feshetmesiyle sarı-lacivertli kulüpte yabancı oyuncu kalmadı.  Theo Weeks'in takımdan ayrılmasının ardından ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala son olarak sahasında Gaziantepspor ile karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan başkent temsilcisi, bu karşılaşmaya yabancı oyuncuları olmadan çıktı. İlk yarının son maçında deplasmanda yapacakları Kayserispor maçına da tamamı yerli oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkmak zorunda kalacak sarı-lacivertlilerde hedef, transfer yasağını kaldırarak ara transfer döneminde takıma yabancı oyuncular takviye etmek.  Spor Toto Süper Lig'in yabancı oyuncusuz tek takımı olan Ankaragücü'nde yönetim kurulu, öncelikle transfer yasağının kalkması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24