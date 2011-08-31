Yüzde 100 Türk, Yüzde 40 tasarruflu!

T24 - Kayserili sanayici Hasan Basri Özdamar, geliştirdiği tek silindirli, yakıttan yüzde 40 tasarruf sağlayan enjeksiyonlu motoruna Uluslararası Patent Enstitüsünden onay aldı.



Özdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 yıldan beri motorlar üzerine çalışmaları bulunduğunu, şimdiye kadar onlarca buluşu olduğunu, ancak 22 yıldan beri üzerinde çalıştığı tek silindirli yüzde 100 yerli motoru üretmeyi başardığını bildirdi.



Yeni hedefinin ise bu motoru yerli otomobil üretiminde kullanmak ve ABD’li General Motors ile işbirliği yaparak seri üretimi gerçekleştirmek olduğunu belirten Özdamar, yıllardır hayalini kurduğu yerli ve çok tasarruflu yüzde 100 yerli ay yıldız armalı HBO (Hasan Basri Özdamar) Türk motoruna Uluslararası Patent Enstitüsünden onay almanın onurunu yaşadığını söyledi.





Motorda devrim!



Özdamar, ürettiği motor ile motor sisteminde büyük değişikler yaptığını da belirterek, şöyle konuştu: "Ürettiğim motor ile alışkanlıkları alt üst ettim. Çünkü şimdiye kadar alışılagelmiş motor anlayışını değiştirdim. Yani 150 yıldan beri dünyada kullanılan ’Otto’ dediğimiz benzinli motorlar ile ’Dizel çevrimli’ motorlarda sistemler hep aynı. Biz motorun iç yapısını tamamen değiştirdik. Yani motorun kalbini, ciğerini değiştirdik. Son 150 yılda yapılan değişikler aksesuar değişikliklerdi. Biz devrim gibi bir değişiklik yaptık. Bizim motorumuz inanılmaz derecede çevreci, yüzde 40 civarında tasarruf sağlıyor. Onlarca motor yaptık, bu motorlar istendiğinde benzin, istendiğinde de dizel, doğalgaz veya diğer yakıtlar rahatlıkla kullanılabiliyor."





En büyük destek kimden geldi?



Kendisine en büyük desteği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün verdiğini belirten Hasan Basri Özdamar, "Proje aşamasında, motoru çalıştırırken devlet büyüklerimiz de zaman zaman gelerek motorla ilgili çalışmalarımı yerinde gördüler. Onların huzurunda motoru çalıştırdım. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, patenti alana kadar motorla ilgili bilgileri kamuoyu ile fazla paylaşmamamı tavsiye etmişti. Kendisi büyük ilgi gösterdi. Heyet kurdurdu. Şimdiye kadar en büyük destekçim Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül idi. Artık patenti aldık. Sanayi Bakanımız Nihat Ergün, bu motoru yerli Türk arabasında kullanmamı istedi. Şimdiye kadar motorla ilgili çalışmalarımızı çok gizli yaptık. Çalışmalarımız ilgili çevrelerce dikkatle izlendi. Ben hazırım, şimdi yerli otomobilin prototipi yapılacak. Ardından da seri üretime geçebilmek için çok hızlı ARGE çalışması yapmamız gerekiyor" diye konuştu.



Özdamar’ın Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Otoser Otomotiv Makine ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketinde geliştirdiği HBO motorunu ve deneme çalışmalarını bugüne dek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de yerinde izledi.





Hedefine ulaştı



Sanayici olan eski Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasan Basri Özdamar’ın dünyada eşine az rastlanır bir sanayici olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Hasan bey, benim yıllardan beri arkadaşım. Son yıllarda çok sık görüşüyoruz. Yeni geliştirdiği motoru ile ilgili tüm çalışmalarını ben de yakından takip ettim. Her aşamasını hem görüntü olarak kaydettim. Hem de aşama aşama fotoğrafladım. Şimdiye kadar bu güzel çalışmalarını kimseye anlatamamıştı.



Anlattığında da kimse inanmıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu anlattım.



Bizi Köşk’e davet etti. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), TÜBİTAK, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve üniversite hocalarıyla bir toplantı yaptık. Bu toplantı neticesinde projenin devletin koruması altına alınması ve desteklenmesi gerektiği fikri ortaya çıktı. Ömrünün büyük bir kısmını motorlara verdi. O’nun en büyük hedefi, dünyada kullanılan hali hazırdaki dizel ve benzinli motorlarda çevreyi kirleten ve enerjinin büyük bir kısmının boşa gitmesini sağlayan yanlışlığı düzeltmekti. Kendisi son 22 yıldan beri üzerinde çalıştığı HBO motoru ile bunu ispat etmiş oldu." Bayrak, Özdamarlar’ın yaptığı motorun dünya tarihinde bir ilk olduğunu da belirterek, "Bu motorun gaz emisyonu sıfıra yakın. Yakıttan yüzde 35-40 tasarruf sağlıyor. Motor gücünü yüzde 30 artırıyor ve yüzde 12 tork artışı sağlıyor. Tüm bu özellikleri ile motorun dünyada eşi benzeri yok" diye konuştu.





Özdamar kimdir?



Hasan Basri Özdamar, 1946’da Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kılıçmehmet köyünde doğdu. İlköğretim ve teknik liseyi ve sonra da 3 yıllık Elektrik Tekniker Okulu’nu Kayseri’de bitirdi.



1967 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne girdi, 1972’de makine mühendisi oldu. Özdamar, çeşitli firmalarda yöneticilik yaptı.



Halen kurduğu otomotiv makine, elektrikli ev aletleri ve elektrik motorları alanlarında aktif olarak üretim yapan 4 şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Evli ve 4 çocuk babası Hasan Basri Özdamar, 1978 yılında üretime ilk olarak mini çamaşır makineleri ile başladı.



Özdamar’ın bazı buluşları Türkiye’deki üniversitelerin teknik bölümlerinde ders konusu olarak işleniyor. Hasan Basri Özdamar’a ait buluşlardan özellikle "Döner Pernolu Motor" literatüre geçerken dünya çapında tanındı.





