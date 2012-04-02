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Yüzde 100 dana sucuğundan tavuk ve hindi eti çıktı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilk kontrollerinde, "Yüzde 100 dana etinden üretilmiştir." ibaresi olmasına rağmen bazı ürünlerde, tavuk ve hindi eti çıktı

02 Nisan 2012 11:46

Sahte bal konusunda firmaları mercek altına alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, incelemeleri genişletti. Pazar tezgahlarının yanı sıra marketlerde "Yüzde 100 dana eti" ibaresiyle satılan salam ve sosis gibi ürünlerde tavuk çıktı.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilk kontrollerinde, "Yüzde 100 dana etinden üretilmiştir." ibaresi olmasına rağmen bazı ürünlerde, tavuk ve hindi eti çıktı.

Zaman gazetesinin haberine göre, bu ürünlerin önce sağılıklı olup olmadığı ardından etiketinde belirtilen ibarelere uygunluğu araştırılacak. Hile tespit edilirse 11 bin 875 lira ceza kesilecek. Yılbaşında çıkarılan yönetmelikle gıda güvenliğini ihlal eden firmalara yönelik inceleme başlattıklarını belirten üst düzey bir bakanlık yetkilisi, 'yüzde 100 dana eti' diye satılan bazı ürünlerde tavuk eti çıktığını doğruladı.

Aynı yetkili, "Sağlığa aykırı ürün üretilmesinin yanı sıra tüketicinin kandırılması konusunda da hiç tahammülümüz yok. Tüm zincir marketlerde kendi adlarına yapılan ürünler başta olmak üzere incelemelerimiz olacak. Denetimlerimiz sadece pazar yerleri ve bakkallarla sınırlı kalmayacak." dedi.


Tüketiciden yardım istendi


Gıda ürünlerinde hile yapıldığının tespit edilmesinin ardından para cezası kesilecek. Ürünlerin sağlıksız çıkması halinde üretim yapan firma deşifre edilecek. 81 ilde o markalı ürünlerin toplatılması sağlanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in gıda güvenliği konusuna özel önem verdiğini aktaran yetkililer vatandaştan da kendilerine yardımcı olmalarını talep etti.

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