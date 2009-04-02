Yüzbaşı öğretmen görevden alındı

Bir lisede ders veren yüzbaşına "Atatürkçü partiye oy vereceğim" dediği için Cumhuriyet Savcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Ovacık ilçesi Jandarma Komutan olan ve Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi'nde Milli Güvenlik Dersi'ne giren Yüzbaşı S.B., geçen hafta okulda “Türkiye'de bazı tarikatlar önemli yerleri kapmak istiyor. Ben şahsen Türkiye'nin laik yapısını zedelemeyecek, Cumhuriyet'ten yana, Atatürkçü ve sosyal devlet ilkesini benimseyen partiye oy vereceğim” demesinin ardından bazı öğretmenler tarafından şikâyet edildi. Şikâyet üzerine Yüzbaşı S.B., İl Jandarma Komutanlığı emrine alınırken, hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ovacık'ta çok sevilen yüzbaşı S.B.'nin geri dönmesi için öğrencileri imza kampanyası başlattı.



Öğrenciler sordu



Tunceli'nin Ovacık İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi'nde Milli Güvenlik Dersi'ne giren İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı S.B.'nin görev yerinin değiştirilmesi ve hakkında iki soruşturması açılmasına neden olan olay geçen hafta çarşamba günü ders işlediği sırada yaşandı. İddiaya göre öğrenciler sohbet sırasında S.B.'ye seçimlerde oyunu kime vereceğini sordu. Bunun üzerine Yüzbaşı B., “Ben oyumu laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan, Atatürkçü çizgide olan partiye vereceğim” dedi. Daha sonra öğretmenler odasına geçen S.B., söz seçimlerden açıldığında ve bazı öğretmenlerin Türkiye'nin laik yapısı ile ilgili sözler söylemesinin ardından, “Türkiye'de bazı tarikatlar önemli yerleri kapmak istiyor. Ben şahsen Türkiye'nin laik yapısını zedelemeyecek, Cumhuriyet'ten yana, Atatürkçü ve sosyal devlet ilkesini benimseyen partiye oy vereceğim” dedi.



Öğretmenler odasında AKP'ye oy vereceğini söyleyen bazı öğretmenler, Yüzbaşı S.B.'nin öğrencilere “CHP'ye oy verin” dediğini ileri sürerek, okul yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öğretmenler ardından konuyu dönemin Belediye Başkanı AKP'li Hasan Hüseyin Dizi ve İlçe Başkanı Rıza Çolak'a iletti. Başkan ve ilçe başkanı da konuyu parti genel merkezi ile Vali Mustafa Yaman'a aktardı.



Görev yeri değiştirildi



İddiaya göre, Vali Yaman'ın Yüzbaşı S.B.'nin söylediği iddia edilen sözleri Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na aktarması üzerine B., aynı gün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan alınarak geçici olarak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirildi. Yüzbaşı B. hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı iki ayrı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ovacık'ta savcılık bazı öğretmen ve S.B.'nin derslerine girdiği bütün öğrencilerin ifadesini aldığı öğrenildi.



Öğrencilerden imza kampanyası



Yüzbaşı S.B.'nin görevden alınıp merkeze çekilmesi üzerine Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi'nde derslerine girdiği öğrenciler imza kampanyası başlattı. Yüzbaşı S.B.'nin ilçeye geri gönderilmesini ve derslerine yeniden girmesini isteyen öğrenciler, topladıkları 790 imzalı dilekçeyi Tunceli Valiliği'ne gönderdi. Yüzbaşı B.'yi çok sevdiklerini ve kendilerini hiç bir zaman yönlendirmediğini söyleyen öğrenciler, “O çok iyi bir öğretmen ve iyi bir komutan. İyi bir Atatürkçü olan komutanımızı ilçe halkı da çok seviyor. Biz imza kampanyası başlattık. Öğretmenimiz hakkındaki söylentiler doğru değil. Seçim konusunu sınıfta biz açtık. Öğretmenimiz, 'Kendi düşüncenize uygun insanlara, adaylara oy verin. Sizi yönetecek insanlara oy verin' dedi. Bazı öğretmenlerimizi komutanımızı şikayet etmiş. Ona haksızlık yapıldığına inanıyoruz. Bazı öğretmenlerimizi burada ev ev dolaşarak AKP'ye oy istedi ama onlara bir şey yapılmadı” dedi.



Ovacık'ın yeni seçilen CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Yüzbaşı S.B. ile öğretmen arasında tartışma olduğunu duyduğunu söyledi. Sarıgül, “Bu konuyla ilgili bizim bildiğimiz öğretmenler odasında karşılıklı tartışma olmuş. Doğal olarak seçim ortamı, konu seçimler olunca herkes öğretmenler ve komutan görüşünü söylemiş. Tartışma sırasında Ovacık'ın sorunları da tartışılmış. Komutan çok Atatürkçü ve ülkesini seven, Ovacık halkıyla çok barışık bir komutan. Öğretmenler odasında Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı kalınması, Cumhuriyet'e sahip çıkılması gerektiğini ve bu ülkeyi tarikatlara teslim edilmeyeceğini söylemiş. Bu yönlü konuşmalar olmuş ama diğer insanlar ya da diğer partililer bunu nasıl anlamışsa öğretmen arkadaşlar şikayet etmiş. Komutan geçici olarak İl Jandarma Komutanlığı'na alınmış. Bizim bildiğimiz bu kadar” dedi.



İlçede seviliyor



Ovacık'ta elektrikçilik yapan Yusuf Seç, Yüzbaşı S.B.'nin ilçede çok sevildiğini ve insanlara çok yardımcı olduğunu söyledi. B.'nin köylere kadar gidip insanlara yardım ettiğini de söyleyen Seç, “Ben öğrenciler ile konuştum. Komutan öğrencilere, 'devletinize sahip çıkın Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkın' demiş. Öğrenciler kendisine seçimler ile ilgili sorunca o da düşüncelerini söylemiş. AKP'liler dedikodu çıkararak haksızlık yapmışlar. Ben yüzbaşımızla da konuştum haksızlığa uğradığını ama asla Atatürkçü olmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Zaten öğrenciler gidip savcılığa gerçekleri anlatacaklar. Komutanın tek yapmak istediği devlet halk ilişkilerini en iyi seviyeye çıkarmak yapmak istediği budur” dedi.



