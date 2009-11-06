Yüzbaşı Corelli'deki Nazi subayı öldü

Bir Yunan adasında İtalyan askerlerin öldürülmesine karıştığı iddia edilen eski Nazi subayı Otmar Muelhauser 88 yaşında öldü. Muelhauser, Louis de Bernieres'nin sinemaya da çekilen Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini kitabında ölümsüzleştirilmişti.



İtalya, Muelhauser'i Eylül 1943'te Yunan Adası Kefalonya'da en az 5 bin İtalyan askerinin öldürülmesi ile ilgili mahkemeye çıkarmayı planlıyordu. Fakat Muelhauser'in Münih'teki evinde öldüğü haberini alan Roma'daki mahkeme davayı feshetti.



Muelhauser, aralarında İtalyan Ordusu'nun 33. Bölüğü'nün başındaki General Antonio Gandin'in de olduğu İtalyan askerlerin ve yetkililerin öldürülmesinden sorumlu Alman bölüğünün başında olmakla suçlanıyordu.



Bu olay Bernieres'nin 1993'te yayımlanan çok satan kitabında işlenmiş ve daha sonra başrollerini Nicolas Cage ve Penelope Cruz'un paylaştığı 2001 yapımı aynı adlı filme konu olmuştu.



İtalya aslında Kefalonya'yı daha Alman müttefiği iken işgal etmişti. Fakat İtalya Müttefikler'le Eylül 1943'te ateşkes imzalayınca İtalyan garnizonları karmaşaya düştü. Eski müttefiklerine sadık kalarak tarafsızlık ilan etmekle Müttefikler'in yolunu benmisemek arasında seçim yapmak zorunda kalmışlardı.



Onlar da adaya gelerek silahları ele geçirip teslim olmalarını isteyen Nazi güçlerine direnmeye karar verdi. Ateşli bir çatışmanın sonunda 1200 İtalyan öldürüldü ve Almanlar adanın kontrolünü ele geçirdi.



Misilleme olarak öldürüldüler



Fakat bunu takip eden hafta hayatta kalan 5 bin İtalyan toplanıp ihanete misilleme olarak vuruldu.



Bu katliamla ilgili 1967'de verdiği bir röportajında Muelhauser, "Onlar haindi ve ihanetin bir tek karşılığı var: idam" demişti. Muelhauser beş yıl önce verdiği başka bir röportajında ise öldürme emrinin doğrudan Hitler'den geldiğini söylemişti: "İtalyan bölüğüne ait olanların hain olduğu açıkça belirtilmişti."

