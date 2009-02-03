Yüzbaşı cinayeti de Ergenekon'a giriyor

Emekli Albay Arif Doğan'ın, Şırnak Silopi JİTEM grup komutanlığı yaptığı 1989'da kaza kurşunuyla öldüğü ileri sürülen Yüzbaşı İsmail Öztoprak'ın dosyası Ergenekon kapsamında yeniden incelenecek.



Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumuhuriyet Başsavcılığı, JİTEM'in kurucusu emekli Albay Arif Doğan'la ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, 20 yıl önce Silopi'de kaza kurşunuyla öldüğü ileri sürülen Silopi İstihbarat Grup Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı İsmail Öztoprak'ın dosyasını Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı askeri savcılığından istedi.



Saddam parası kavga çıkardı



Diyarbakır'da devam eden 11 sanıklı JİTEM davasının iddianamesinde, Yüzbaşı Öztoprak'ın ölümünden Albay Arif Doğan sorumlu tutuluyor. İddianamede Halepçe katliamından sonra Türkiye'ye sığınan peşmerge komutanı Maho Geftan'ın, JİTEM tarafından Antalya'da askerliğini yaparken kaçırılarak Saddam'a 100 bin dolar karşılığında teslim edildiği belirtiliyor. Mehmet Kılıç adını alan Giftan'ın tesliminden Ahmet Cem Ersever'in 30 bin dolar aldığı, bu durumdan haberi olan Yüzbaşı İsmail Öztoprak'ın rahatsızlık duyarak itirafçı Hacı Hasan ile tartıştığı belirtiliyor.



Emekli albay Doğan da suçlanıyor



JİTEM davası iddianamesinde Öztoprak'ın mevzileri geçerken bir er tarafından açılan ateş sonucu yanlışlıkla vurulduğu şeklinde tutanak tutularak olaya kaza sürü verildiği ileri sürülüyor. Olaydan sonra itirafçı Hacı Hasan'ın Arif Doğan tarafından Batman'a gönderildiği belirtiliyor.

