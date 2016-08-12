Yüz binlerce araç için yeni dönem; ÖTV muafiyeti düzenlemesi yasalaştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 25 maddesi daha kabul edildi. Yeni taksi, dolmuş, minibüs, servis, kamyon, kamyonet ile TIR alımlarında toplam 906 bin aracı kapsayan ve ÖTV muafiyeti sağlayan düzenleme yasalaştı.

Tasarıyla, trafik yoğunluğu içinde önemli bir paya sahip olan, çok büyük bir kısmının model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile TIR'ların yenilenmesine yönelik düzenleme yapılıyor. Buna göre, söz konusu araçlar, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2019 tarihine kadar ilk edinme ÖTV'sinin dışında tutulacak.

Düzenlemeden, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecek

NTV'de yer alan habere göre, düzenlemeden, ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar yararlanabilecek. Bu kapsamda, kendi şahsının veya şirketinin çalışanını veya yükünü taşıyanlar, bu taşıtların yenilenmesi amacıyla bu istisnadan yararlanamayacak.

Yenilenmeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme aktifinden çıkarılması gerekecek. Aksi takdirde yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler tahsil edilecek. Taşıtın, ilk edinim tarihinden itibaren 3 tam yıl geçmeden devri halinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılanlardan; ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise bu düzenleme hükmünden yararlananlardan ÖTV alınacak.

Tasarıya, elektrikli ve hibrit araçların teşviki için madde eklendi

Tasarıya, elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmek amacıyla önergeyle eklenen maddeye göre, elektrikli ve hibrit araçların piyasaya kazandırılması ve Türkiye pazarında özendirilmesi amacıyla, bu araçların vergilendirilmesinde farklılaştırma adına vergi basamaklarında elektrikli motorlar için yeni bir alt birim açılacak.

Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, tasarıyla ÖTV teşviği getirilerek yenilenmesi planlanan şehir içi ulaşım ile ticari yük taşıma araçlarının sayıları hakkında bilgi verdi. Arabacı, bu kapsamda 82 bin taksi, 111 bin minibüs, 112 bin servis aracı, 33 bin otobüs, 13 bin kamyonet, 400 bin kamyon, 155 bin TIR olmak üzere toplam 906 bin araç bulunduğunu ifade etti.