Yuvarlak masa toplantısı başladı

T24-



Toplantılarda Türkiye'yi, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.





Toplantıya, bakanlarla birlikte dünyanın önemli şehirlerinin belediye başkanları ve iş dünyasından temsilciler de katılıyor.





Kentlerin ve bölgelerin, istihdamın artırılması ve ekonominin gelişmesine nasıl katkıda bulunacağının tartışılacağı toplantıda, vatandaşlara kent hizmetleri verilirken çevre konusuna nasıl özen gösterileceği de gözden geçirilecek.





Bakanlar ve belediye başkanları, "ekonomiyi geliştir, çevre kirliliğini düşür" parolasıyla toplantılarda sorunlara çare arayacak ve bu konuda yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesini talep edecek.





Özellikle, ulaştırma ve enerji hizmetlerinde çevre duyarlılığı gösterilmesine toplantılarda vurgu yapılacak.