Yuvadan kaçtı, bez bebek çalarken yakalandı

Adana'da devlet korumasında olduğu yurttan kaçan 15 yaşındaki G.A., hırsızlık yaparken yakalandı.

Çocuk hırsızın çaldıkları eşyalar arasında oyuncak bez bebeğin de olması dikkat çekti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin tuvalet penceresinden içeri giren G.A., hırsızlık amacıyla evde gezinirken, diğer evlerin balkonunda oturanlar, sahiplerinin Yalova'da olduğunu bildikleri komşularının evinde birinin gezindiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, evin arka bahçesinde saklanan G.A.'yı yakaladı. Yakaladıkları kızın yaşının küçük olması nedeniyle evde başka suç ortağı da olabileceğini düşünen polis, çilingir çağırıp, evi açtırdı. Yapılan araştırmada kimsenin olmaması üzerine kapı yeniden kilitlendi. Evin etrafını gezerek inceleyen polis, G.A.'nın evden çaldığı oyuncak bez bebek, saç kurutma makinesi ve otomobil teybi buldu. Çalıntı eşyalar arasındaki bebek polisleri şaşırttı.

Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen, Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu alındıktan sonra Çocuk Şubesi'ne teslim edilen G.A.'nın yaklaşık 3 yıl önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvası'na yerleştirildiği, devlet korumasında olan kızın, sık sık yurttan kaçtığı öğrenildi. Kaçışlarından bir süre sonra yeniden bulunup, yuvaya teslim edilen kızın, son olarak 15 gün önce yuvadan kaçtığı anlaşıldı. Ailesinin de bakıma muhtaç ve sorunlu oldukları belirtilen G.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.