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Spor

Yusuf'un ligde ilk golü

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Yusuf Şimşek, yeni takımıyla Süper Lig'de ilk golünü Kayserispor maçında attı.

05 Nisan 2009 03:00


Devre arasında Beşiktaş'a gelen Yusuf Şimşek, yeni takımıyla Süper Lig'de ilk golünü Kayserispor maçında attı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 lig maçında oynayan Yusuf, Fortis Türkiye Kupası yarı Final ilk maçında Ankaraspor'a 1 gol atmıştı.

2009 Yılında Beşiktaş Resmi Maçlarda Hiç Yenilmedi. Süper Lig'in 17.haftası ile 25.haftaları arası yani 2009 yılı içinde oynanan lig maçlarına bakıldığında en başarılı takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alırken hiç yenilmedi. Beşiktaş 10 maçta 24 puan alırken, yine bu dönemde yediği 5 golle son 10 haftanın en az gol yiyen takımı oldu.Ayrıca Beşiktaş resmi maçlarda 2009 yılında hiç kaybetmedi (15 resmi maçta 12 galibiyet 3 beraberlik).

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