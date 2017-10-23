Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 2 gün üst üste maç oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4. tur heyecanı yarın başlıyor
İstanbul DHA
Türkiye Kupası\'nda 4. tur maçları yarın yapılacak 8 maçla başlayacak.
25 ve 26 Ekim\'de devam edecek maçlarda Yusuf Ziya Öniş Stadı 2 maça evsahipliği yapacak. Sarıyer-Adana Demirspor maçı 24 Ekim\'de, İstanbulspor-Afjet Afyonspor maçı ise 25 Ekim\'de Yusuf Ziya Öniş Stadı\'nda oynanacak.
Türkiye Kupası\'nda 4. tur karşılaşmalarının programı şöyle:
24 EKİM SALI
13.00 Sarıyer-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
16.00 Altınordu-Kars 36 Spor (Bornova)
17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)
20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Manisa 19 Mayıs)
25 EKİM ÇARŞAMBA
13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor (Atatürk Olimpiyat)
13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor (Yalova Atatürk)
13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor(Batman 16 Mayıs Şehir)
14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor(Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor(Elazığ Atatürk)
17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Ankara 19 Mayıs)
18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor(Yeni 4 Eylül)
19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor(Gaziantep)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922 Spor (Kazım Karabekir)
20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük (Osmanlı)
26 EKİM PERŞEMBE
13.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor (Cebeci İnönü)
14.30 Yeşil Bursa-Kayserispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.30 Konya Anadolu Selçukspor-Boluspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
17.00 Akın Çorap Giresunspor-Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)
18.30 Grandmedical Manisaspor-Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)
20.30 Kardemir Karabükspor-Keçiörengücü (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)