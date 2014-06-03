Yusuf Yerkel'e soruşturma açılması için son 10 gün

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Soma ziyaretinde yerdeki bir işçiyi tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel hakkında disiplin soruşturması başlatılması için 10 gün kaldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin soruşturması için zaman aşımı süresi 1 ay… Disiplin soruşturmasının Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in 1. disiplin amiri olan Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga tarafından açılması gerekiyor.

Maden faciasının yaşandığı Soma’da bir işçiyi yerde tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel hakkında idari soruşturma başlatılmadığı öğrenildi. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, idari soruşturmayla ilgili soruya “yapılması gerekir” yanıtını verdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Yusuf Yerkel hakkında disiplin soruşturması 1 aylık zamanaşımı süresine bağlı. Aynı kanuna göre, bu disiplin soruşturmasının Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in 1. disiplin amiri olan Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga tarafından açılması gerekiyor. Ancak edinilen bilgiye göre şuana kadar Kasırga tarafından idari soruşturma talimatı verilmedi. İdari soruşturmanın zaman aşımına ise 10 gün kaldı. Kasırga 10 gün içinde talimat vermezse Yerkel’in idari olarak soruşturulması mümkün olmayacak. Bu durumda Kasırga’nın adli sorumluluğu gündeme gelebilecek.

Öte yandan tekmelenen mağdurun, Yusuf Yerkel hakkında şikâyetçi olmaması ve ifade vermeye gitmemesi nedeniyle adli soruşturma açılamadı ve “baskı” iddiaları gündeme geldi.

Görevden alınmadığı ortaya çıkmıştı

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in görevden alındığı açıklanmış ancak doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Yerkel’in Başbakanlık Müşavirliği kadrosunda devam ettiği, iddia edildiği gibi “Özel kalem müdür yardımcılığı” gibi bir kadronun bulunmadığı öğrenilmişti, Yerkel’in de olmayan kadrodan alınmasının sözkonusu olmayıp mevcut görevine devam ettiği sadece artık Başbakan’la aynı kareye girmeyeceği Başbakanlık kaynakları tarafından ifade edilmişti.