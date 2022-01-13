Yusuf Yerkel için Frankfurt'ta 'İstenmeyen Adam' protestosu

Soma'daki maden faciası sonrası protestolar sırasında bir madenciye tekme atmasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a Ticaret Ataşesi olarak atanması tepki görmeye devam ediyor.
Çok sayıda sivil toplum örgütü, yarın Frankfurt Başkonsolosluğu önünde 'İstenmeyen Adam' adlı gösteri düzenleyecek.
Yaklaşık 30 dernek, STK ve kişi tarafından imzalanan ortak bildiride, "Bay Yerkel’i‚ istenmeyen şahıs’ olarak ilan ediyoruz. Bu insanlık düşmanını şehrimizde istemiyoruz! " denildi.
"Bütün demokratik ve insani örgütlenmeleri, bu eylemimize destek vermeye davet ediyoruz"
Euronews'in haberine göre açıklamada, “Yusuf Yerkel’in TC Frankfurt Başkonsolosluğu’na ticari ateşe olarak görevlendirilmesini protesto ediyoruz. Mayıs 2014’te 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden ocağı iş cinayetinden hemen sonra, dönemin Başbakanı ve şimdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından olan Yusuf Yerkel kendisini kaybederek, yerde yatan bir maden işçisini acımasızca tekmelemişti. Oysa bu maden emekçisi, sadece Türkiye’deki maden ocaklarının tehlikeli ve kabul edilemez olan çalışma koşullarını protesto ediyordu. Bay Yerkel’i ‚istenmeyen şahıs’ olarak ilan ediyoruz. Bu insanlık düşmanını şehrimizde istemiyoruz! Bütün demokratik ve insani örgütlenmeleri, bu eylemimize destek vermeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Bildiriyi imzalayanlar arasında Hessen Eyalet Meclisi’ndeki milletvekillerinden Turgut Yüksel (SPD), Saadet Sönmez (Sol Parti), Taylan Burcu (Yeşiller), Hessen Eyalet Meclisi eski Milletvekili Mürvet Öztürk de yer alıyor.
"Kamu vicdanının yaralayan bir karar"
Almanya Göçmenler Konseyi Başkanı Memet Kılıç, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada "Soma’da yaşanan olaylarda, yerde yatan bir madenciye attığı tekme nedeniyle simge haline dönüşen bir kişinin Almanya’da böyle bir göreve atanması, kamu vicdanının yaralayan bir karar. Bunu kabul etmek zor. Aynı zamanda Türkiye’de karar vericilerin pervasız davrandığını gösteriyor." dedi. Sözcü'nün haberinde de Almanya Türk Toplumu'nun (TGD), “Böyle liyakatsız atamayı birçok sağduyu sahibi vicdanlı kurum, kuruluş ve insanlar gibi bizlerin de kabul etmesi ve sineye çekmesi mümkün değil” açıklaması yaptığı aktarıldı.
Ne olmuştu?
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri’nin madeninde, vardiya değişimi sırasında çıkan yangın ve su basması sonucu 301 madencinin yaşamını yitirdi.
İlçedeki protesto sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Yusuf Yerkel'in yere düşen madenci Erdal Kocabıyık‘a tekme atması tepkilere neden olmuştu.