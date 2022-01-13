Yusuf Yerkel için Frankfurt'ta 'İstenmeyen Adam' protestosu

Soma'daki maden faciası sonrası protestolar sırasında bir madenciye tekme atmasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a Ticaret Ataşesi olarak atanması tepki görmeye devam ediyor.

Çok sayıda sivil toplum örgütü, yarın Frankfurt Başkonsolosluğu önünde 'İstenmeyen Adam' adlı gösteri düzenleyecek.

Yaklaşık 30 dernek, STK ve kişi tarafından imzalanan ortak bildiride, "Bay Yerkel’i‚ istenmeyen şahıs’ olarak ilan ediyoruz. Bu insanlık düşmanını şehrimizde istemiyoruz! " denildi.

"Bütün demokratik ve insani örgütlenmeleri, bu eylemimize destek vermeye davet ediyoruz"

Euronews'in haberine göre açıklamada, “Yusuf Yerkel’in TC Frankfurt Başkonsolosluğu’na ticari ateşe olarak görevlendirilmesini protesto ediyoruz. Mayıs 2014’te 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden ocağı iş cinayetinden hemen sonra, dönemin Başbakanı ve şimdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından olan Yusuf Yerkel kendisini kaybederek, yerde yatan bir maden işçisini acımasızca tekmelemişti. Oysa bu maden emekçisi, sadece Türkiye’deki maden ocaklarının tehlikeli ve kabul edilemez olan çalışma koşullarını protesto ediyordu. Bay Yerkel’i ‚istenmeyen şahıs’ olarak ilan ediyoruz. Bu insanlık düşmanını şehrimizde istemiyoruz! Bütün demokratik ve insani örgütlenmeleri, bu eylemimize destek vermeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bildiriyi imzalayanlar arasında Hessen Eyalet Meclisi’ndeki milletvekillerinden Turgut Yüksel (SPD), Saadet Sönmez (Sol Parti), Taylan Burcu (Yeşiller), Hessen Eyalet Meclisi eski Milletvekili Mürvet Öztürk de yer alıyor.

"Kamu vicdanının yaralayan bir karar"