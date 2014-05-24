Yusuf Yerkel görevden alındı



Soma'da 300'den fazla madencinin hayatını kaybettiği facia sonrasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bölgeye bir ziyarette bulunmuştu.

Ziyaret sırasında Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in çevredeki göstericilerden birini yerde yatarken tekmelerken çekilen fotoğrafları gerek Türkiye gerekse de dünya medyasında geniş yer tutmuştu.

Anadolu Ajansı, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in 21 Mayıs 2014 itibarıyla Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinden alındığını duyurdu.

Habere göre bir başka göreve kaydırılacak Yerkel, artık Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmayacak.

Yerkel'in, 2011 Genel Seçimleri öncesinde getirildiği Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinin yaklaşık 3 yıl sürdüğü belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'nın elde ettiği bilgilere göre Yerkel'in ardından Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini kimin devralacağı ise henüz netleşmedi.