Yusuf Yazıcı: Yabancı sayısı serbest olmalı

17.5 milyon Euro’ya Trabzonspor’dan Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, futbolda yabancı sayısının serbest olması gerektiğini söyledi.

Fanatik Gazetesi'nden Safa Can Konuksever'e konuşan Yusuf Yazıcı'nın röportajından satır başları şöyle...

Lille’e çok ciddi bir bonservis bedeli ile gittin. Fransa’daki ilk günlerin nasıldı. Uyum dönemi nasıl oldu. Dil konusunu nasıl çözdün mesela. Kısaca Fransa’daki Yusuf Yazıcı’yı anlatır mısın?

İlk günden bu yana kulübümün bana verdiği değerin ve benden beklentilerinin farkındayım. Uyum konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Ben bir ülkeye adapte olmanın o ülkenin diline, kültürüne hakim olmakla mümkün olabileceğine inanıyorum.



Dil konusunda eğitimlerim devam ediyor. İngilizce temelim olduğu için öncelikle onu sağlamlaştırmak için İngilizce derslerine ağırlık verdik. Aynı şekilde Fransızca derslerim de devam ediyor. Lille’i şehir olarak da çok sevdim. Tek sıkıntı var biraz soğuk. Bu sene ona da alışırsam her şey çok daha güzel olacak.

Her yıl 100 milyonlarca Euro’luk futbolcu ihracatı yapan bir ülke Fransa. Bizimle aralarındaki temel fark ne? Sence o seviyeye nasıl çıkabiliriz.

Bu sorunun doğru cevabını futbolun yöneticileri verebilir. Ben sadece gördüklerimi paylaşabilirim. Benim her fırsatta dile getirdiğim bir nokta var. Bir plan yapmak, o plana uygun bir sistem geliştirmek ve devamlılık sağlamak.



Dünyada başarıya ulaşmış tüm yapıların ortak özellikleri bu. Bu sadece futbolda değil hayatın her alanında böyle. Bizim müthiş bir genç nüfus havuzumuz var. Çok da yetenekli sporcularımız var. Bunları üst yaş gruplarına nasıl taşıyacağımızı, devamlılığı nasıl sağlayacağımızı bulmamız gerekiyor.

"Yabancıda serbestlikten yanayım"

Sen, Merih, Çağlar, Ozan, Cengiz ve pek çok örnek... Çıtayı yükseğe koyup, Avrupa’daki rekabete giden bir futbolcu olarak Türkiye’deki yabancı sayısı konusundaki tartışmaları nasıl yorumluyorsun?

Benim bu konudaki fikrim açık; ben serbestlikten yanayım. Ama kriterleri iyi belirlenmiş bir serbestlik. Misal altyapıdan belirli oyuncu oynatma zorunluluğu, kadroda olacak yabancıların belirli kriterleri karşılaması gibi. Özellikle altyapı görmezden gelinmemeli.



Dünyada uygulanan kriterler var, örnekler alınabilir. Yetenekler serbest rekabet ortamında parlıyor. Evet, serbest olsun ama kaliteli yabancılar transfer edilsin ki yerli oyuncular rekabete girip kendilerini geliştirsin.

Pandemi nedeniyle EURO 2020 ertelendi. Senin için bir avantaj gibi görünüyor. Bu büyük turnuva ve milli takımla ilgili mesajların nelerdir?

Sadece kendi açımdan bakmıyorum. Takımda Merih gibi Cenk gibi Ozan gibi oyuncuların sakatlıkları vardı. Pandemi gibi büyük bir sorundan iyi bir sonuç çıkarmaya çalışmak çok doğru değil ama 1 yıllık erteleme tam takım olarak gitme noktasında bize bir avantaj sağlayacak.



Biz çok pozitif, çok potansiyelli ve her şeyden önce çok mutlu bir takımız. Bu enerjimizin dışarıdan da fark ediliyor. Milli Takım ülke futbolunun en bütünleştirici paydası. Gelecek sene turnuvaya hem heyecan hem renk katacağımızı düşünüyorum.

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