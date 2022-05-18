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Spor

Yusuf Yazıcı'ya Rusya, Almanya ve İtalya'dan talip!

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girdi

18 Mayıs 2022 08:54

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yusuf Yazıcı için Zenit ve Dinamo Moskova devreye girdi.

CSKA Moskova'da görev aldığı 10 maçta attığı 8 golle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Rusya'dan iki takımın yanı sıra İngiltere, Almanya ve İtalya'dan talipler var.

CSKA Moskova opsiyonu kullanmadı

CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonu vardı. Bu opsiyonun 15 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Avrupa'nın bazı kulüpleri devreye girdi.

CSKA Moskova'nın opsiyon tarihini ertelemek istediği öğrenilirken, bu talep milli futbolcunun bonservisinin elinde bulunduran Lille tarafından kabul görmedi.

Bu gelişme üzerine ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit'in yanı sıra ikinci basamakta yer alan Dinamo Moskova, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncuyla Avrupa'nın  büyük liglerinden kulüpler de ilgileniyor.

 

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