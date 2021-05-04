Yusuf Yazıcı, Milan yolunda

Uzun süredir Arsenal ile adı anılan Yusuf Yazıcı, Serie A yolunda. Milan’ın, yıldız futbolcuyu çok istediği ve Lille Kulübü’yle pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Bonservis bedeli olarak konuşulan rakamın ise 50 milyon euro olduğu belirtildi.

Yusuf’un 50 milyon euroya Milan’a gitmesi halinde, Trabzonspor sonraki satış kârından yüzde 20’lik pay hakkı bulunduğu için yaklaşık 6.5 milyon euroyu kasasına koyacak.