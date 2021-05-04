Yusuf Yazıcı, Milan yolunda

Uzun süredir Arsenal ile adı anılan Yusuf Yazıcı, Serie A yolunda. Milan’ın, yıldız futbolcuyu çok istediği ve Lille Kulübü’yle pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Bonservis bedeli olarak konuşulan rakamın ise 50 milyon euro olduğu belirtildi.
Yusuf’un 50 milyon euroya Milan’a gitmesi halinde, Trabzonspor sonraki satış kârından yüzde 20’lik pay hakkı bulunduğu için yaklaşık 6.5 milyon euroyu kasasına koyacak.
2019’un yaz döneminde Yusuf Yazıcı’yı 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille’e satan Trabzonspor, yıldız isimden para kazanmaya devam edecek. Uzun uğraş sonucunda Milli futbolcunun sözleşmesine ‘sonraki satıştan yüzde 20 pay’ maddesi koyduran Bordo-Mavili yönetim, bu sayede önemli bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor.