Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille rahat kazandı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu mücadelesinde Sparta Prag, Lille'i ağırladı. Fransız ekibi karşılaşmadan 4-1'lik zaferle ayrılırken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı üç golle yıldızlaştı.

Lille forması giyen Türk isimlerden Yusuf maça ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ise yedek kulübesinde yer aldılar. Burak maçın 63. dakikasında oyuna dahil oldu.

Ev sahibi ekibin 23. dakikada Krecji'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldığı ilk yarıyı Lille, Yusuf'un 45. dakikada attığı şık golle 1-0 önde tamamladı.

Sparta Prag ikinci yarının hemen başında 1-1'i bulsa da, Yusuf 60. dakikada yine sahne aldı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Lille, 66'da Ikone'nin golüyle skoru 3-1'e getirirken son sözü bir kez daha Yusuf söyledi. Milli yıldız, 75. dakikada hat-trick'ini tamamlayan golü attı ve Lille sahadan 4-1'lik zaferle ayrıldı.

Hafta sonu Ligue 1'de Lens ağlarını sarsan Yusuf Yazıcı, böylece Lille formasıyla dört günde dört gol atmayı başardı.

Gruptaki diğer maçta Milan, Celtic'i deplasmanda 3-1 yendi.

Lille gruptaki ikinci maçında Celtic'le oynayacak. Sparta Prag ise Milan'la karşılaşacak.