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Spor

Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi gol krallığını üç oyuncuyla paylaştı

27 Mayıs 2021 19:27

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyon olan Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle Avrupa Ligi'nde en çok gol atan 4 oyuncudan biri oldu.

Yusuf YazıcıLilleUEFA Avrupa LigiAvrupa LigiVillareal
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