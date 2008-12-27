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Spor

Yusuf Trabzonr'a yakın

İhsan Alioğlu, Yusuf'un transferinin gelecek ay içinde olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi.

27 Aralık 2008 02:00


Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, Yusuf'un transferinin gelecek ay içinde olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi.




Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, bordo-mavili ekibin kadrosuna katmak istediği Yusuf Şimşek'in transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alioğlu, Yusuf konusunda Bursaspor Kulübü'ne resmi tekliflerini sunduklarını belirterek, ''Yusuf, teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın da eski öğrencisi. Bu futbolcunun Trabzonspor'da üst düzey oynama isteği var'' dedi.

Bursaspor'un da doğal olarak futbolcudan fazla gelir elde etme düşüncesinin olduğunu kaydeden Alioğlu, ''Bursaspor'un talep ettiği miktar bize uymadığı için beklemek durumdayız. Şu anda kesin bir şey yok. Ama ben ocak ayı içerisinde olumlu bir sonucun çıkacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

FATY PAPY, ANTALYA KAMPINA KATILIYOR

Trabzon'a getirilen Burundili oyuncu Faty Papy'nin Antalya kampına katılacağını belirten Alioğlu, ''Eğer, istediğimiz verimlikte olursa bu futbolcuyla sözleşme imzalayacağız. PAF takım hocamız Ahmet Özen'in görüşleri doğrultusunda bu oyuncuyu Trabzon'a getirdik. Kampta Ersun Yanal, bu oyuncuyla ilgili kararını verecek. Gerekli yeterlilikte görülürse A takımda kalacak. Kamp sonrasında bu futbolcunun durumu netleşmiş olacak'' dedi.

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