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Spor

Yusuf Şimşek: Kappel'in sorunu psikolojik

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Elazığspor maçı öncesi Kappel'in sakatlığının nüksetmesi teknik heyetin keyfini kaçırırken, teknik direktör Yusuf Şimşek, Hollandalı futbolcunun so

06 Eylül 2017 14:28

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Elazığspor maçı öncesi Kappel\'in sakatlığının nüksetmesi teknik heyetin keyfini kaçırırken, teknik direktör Yusuf Şimşek, Hollandalı futbolcunun sorununun psikolojik olduğunu söyledi.
Sezon öncesi pubis başlangıcı teşhisi konulan Kappel\'in yaşadığı sorunun benzerini, Beşiktaş\'ta forma giydiği dönemde kendisinin de yaşadığını belirten Şimşek, \"Aslında sakatlığı antrenmana ya da maça çıkmasına engel değil. Oynamak istemiyor, korkuyor. Olay biraz psikolojik\" dedi.
Yan bağlarında sorun olan Cenk\'in 2 hafta sonra takıma dönebileceğini, adale sorunu yaşayan Ziya\'nın da bu hafta oynamasının zor olduğunu sözlerine ekleyen Şimşek şöyle devam etti: \"Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacak ve formayı kim giyerse giysin, aslanlar gibi mücadele edecek. Elazığspor\'un ardından Giresunspor\'la da evimizde oynayacağız. Bu iki müsabakada taraftar desteği çok önemli. Ben iyi bir Denizlispor taraftarıyım. Bu yüzden yeşil siyahlı renklere gönül veren herkesi bu iki karşılaşmada takımlarına destek vermeye çağırıyorum\" diyerek sözlerini tamamladı. 

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