Yusuf Şimşek: İyi ki Beşiktaş'a gelmişim

Devre arasında Bursaspor'dan transfer edilen Beşiktaşlı futbolcu Yusuf Şimşek, siyah-beyazlı kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.



Beşiktaş Kulübü'nün "Yavru Kartal" Dergisi'nde 2 minik taraftarın sorularını yanıtlayan Yusuf, siyah-beyazlı kulübü seçmesindeki en önemli etkenin ne olduğu sorusuna, "Büyük kulüp olması ve Mustafa hocanın (Gelip bizimle oynar mısın) demesi etkili oldu. İyi ki de Beşiktaş'ı tercih etmişim" dedi.



Yusuf, Mustafa Denizli ile ilgili bir soru üzerine de "Mustafa Denizli ile 2000 yılında Fenerbahçe'de çalıştık. Milli takımı çalıştırırken de beni iki defa çağırdı. Daha sonra Manisa'ya gitti. Beni istedi ama olmadı. İran'a gitti, oraya da gidemedim. En sonunda Beşiktaş'ta buluştuk. Benim için yeri büyük. Baba olarak sevdiğim insanlardan biri" diye konuştu.



Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Fenerbahçeli Semih Şentürk olduğunu kaydeden Yusuf, futbola başlarken hedeflerinin 3 büyüklerde ve milli takımda oynamak olduğunu, bunları da gerçekleştirdiğini ifade etti.



Yusuf, Beşiktaş'taki hedeflerinin Türkiye Kupası'nı ve ligi kazanmak olduğunu ve bunları gerçekleştireceklerine inandığını belirterek, ligdeki şampiyonluk şansları için "Hiçbir şey yüzde yüz değildir. Ama biz şampiyon olacağımıza yüzde doksan inanıyoruz" dedi.



"Beşiktaş'ta oynarken attığınız ilk golden sonra neler hissettiniz" sorusunu Yusuf, "Bu yıl ilk golümü kupa maçında Ankaraspor'a attım. İlk defa bu sezon gol açısından kısırlık çektim. İlk golü atınca çok mutlu oldum. Bunu da hocamla ve arkadaşlarımla paylaştım" diye yanıtladı.



Siyah-beyazlı taraftarlara da değinen Yusuf, şunları söyledi:



"Bizim taraftarlarımız için söylenecek fazla bir söz yok. Ölüyü diriltebilecek kapasitedeler. Ben de onlarla buluşmaktan son derece memnunum. Beşiktaş'a transfer olduğumda biraz çekincelerim vardı. Ama ilk maçımda inanılmaz bir sevgi ve saygı gösterdiler. Beni kabullendiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bunun karşılığını göstermek için sahada elimden gelenin en iyisini vermek zorundayım."



Deneyimli futbolcu, takım arkadaşı Delgado ile ilgili bir soru üzerine de "Kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Ama onun farklı özellikleri var, benim farklı özelliklerim var. Mustafa hoca hangimize şans verirse elinden geleni yapacaktır. Amacımız Beşiktaş'ın iyi yerlere gelmesidir. Ne onun ne de benim hocamızın verdiği görevi kötüye kullanma şansımız yok" şeklinde konuştu.



"Mustafa Denizli'nin gelecek sene de takımın başında olmasını ister misiniz" sorusuna, "Tabii ki, hocamız takımımızın başında olacak. Ben de bunu çok istiyorum. Bizim onunla yapacak daha çok işimiz olduğunu düşünüyorum" diye cevap verirken, kendi performansıyla ilgili olarak da, "Açıkçası çok iyi bulmuyorum. Kendimden beklediğim bu değil. Daha fazla şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda Yusuf'un oynadığı gerçek futbol ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.



Yusuf, Beşiktaş ile 1.5 yıllık kontratı olduğunu hatırlatarak, "İnşallah şampiyon oluruz ve hocamız da takımımızın başında kalır. Zaten futbol yaşantımı Beşiktaş'ta noktalamayı düşünüyorum" dedi.



Son olarak başka takımlardayken BJK İnönü Stadı'na geldiğinde ne hissettiğinin sorulması üzerine Yusuf, "Anadolu takımlarında olsun, Fenerbahçe;de olsun; İnönü Stadı;na korkarak gelirdik. Şimdi onların önündeyim ve benim oynadığım takımı destekliyorlar. Bu nedenle daha iyi şeyler yapmak zorundayım.

