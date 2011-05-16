T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yusuf Müftüoğlu'nun babası İslamcı Atasoy Müftüoğlu'ymuş

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı danışmanı Yusuf S. Müftüoğlu'nun babasının radikal İslami görüşleriyle tanınan bir yazar olan Atasoy Müftüoğlu olduğunu söyl

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın ortaya çıkardığı, Cumhurbaşkanı danışmanı Yusuf S. Müftüoğlu'nun babasının radikal İslami görüşleriyle tanınan bir yazar olan Atasoy Müftüoğlu olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "O 'danışman', ödünsüz bir İslamcının oğlu imiş" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2011) yazısı şöyle:


O ‘danışman’, ödünsüz bir İslamcının oğlu imiş

Bilenler bilir:

Atasoy Müftüoğlu, radikal İslami görüşleriyle tanınan bir yazardır.

Muhafazakârlığı eleştirir, tevhit ilkesine önem verir, evrensel İslami hareketlerin savunuculuğunu yapar.

Ama bunun yanında...

Atasoy Müftüoğlu denilince akla... “Vakar” sözcüğü gelir, “ödünsüzlük” gelir, “yüksek ahlak” gelir, “tevazu” gelir, “kendini göstermekten kaçınmak” gelir.


* * *


Bilmiyordum, yeni öğrendim:

Meğer Twitter’da sağa sola hakaretler yağdıran Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yusuf Müftüoğlu, Atasoy Müftüoğlu’nun mahdumuymuş.

Şu iki şeye pek memnun oldum:

BİR: Düzenle-rejimle başı hiç de hoş olmayan bir yazarın oğlunun düzenin en tepe noktasına “danışman” olmasına...

İKİ: “Baba” ile “oğul” arasında meydana gelen ideolojik farkın kimseler tarafından yadırganmamasına...

Eğer “Baba” ile “Oğul” arasında ortaya çıkan o muazzam “edep farkı” söz konusu olmasa idi, hayıflanacak hiçbir şey kalmayacaktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24