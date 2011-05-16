Yusuf Müftüoğlu'nun babası İslamcı Atasoy Müftüoğlu'ymuş

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın ortaya çıkardığı, Cumhurbaşkanı danışmanı Yusuf S. Müftüoğlu'nun babasının radikal İslami görüşleriyle tanınan bir yazar olan Atasoy Müftüoğlu olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "O 'danışman', ödünsüz bir İslamcının oğlu imiş" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2011) yazısı şöyle:



O ‘danışman’, ödünsüz bir İslamcının oğlu imiş



Bilenler bilir:



Atasoy Müftüoğlu, radikal İslami görüşleriyle tanınan bir yazardır.



Muhafazakârlığı eleştirir, tevhit ilkesine önem verir, evrensel İslami hareketlerin savunuculuğunu yapar.



Ama bunun yanında...



Atasoy Müftüoğlu denilince akla... “Vakar” sözcüğü gelir, “ödünsüzlük” gelir, “yüksek ahlak” gelir, “tevazu” gelir, “kendini göstermekten kaçınmak” gelir.





* * *





Bilmiyordum, yeni öğrendim:



Meğer Twitter’da sağa sola hakaretler yağdıran Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yusuf Müftüoğlu, Atasoy Müftüoğlu’nun mahdumuymuş.



Şu iki şeye pek memnun oldum:



BİR: Düzenle-rejimle başı hiç de hoş olmayan bir yazarın oğlunun düzenin en tepe noktasına “danışman” olmasına...



İKİ: “Baba” ile “oğul” arasında meydana gelen ideolojik farkın kimseler tarafından yadırganmamasına...



Eğer “Baba” ile “Oğul” arasında ortaya çıkan o muazzam “edep farkı” söz konusu olmasa idi, hayıflanacak hiçbir şey kalmayacaktı.



