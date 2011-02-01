-YUSUF ERİKEL'DEN CHP'YE SUÇLAMA İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında avukat Yusuf Erikel'in de aralarında bulunduğu 8 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar avukat Yusuf Erikel ile tutuksuz yargılanan Hayri Bildik, Hakan Arıkan, Aydoğan Aksüngü, Maruf Şinik, Hakan Akdoğan, Recep Taylan ve Adem Uzun katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün mazereti olması nedeniyle üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin heyete başkanlık yaptığı duruşmaya, CHP Parti Meclisi üyesi avukat Mahmut Tanal da izleyici olarak katıldı. Duruşmada savunmasına devam eden Erikel, Mustafa Kemal'in 4+1 formülü olduğunu belirterek, bunların ''imanı, karakteri, ilkeleri ve hedefleri ile fikirleri'' olduğunu savundu. CHP'nin başarılı olamayışının nedenini, ''Atatürk'ten kaçması ve Atatürkçü olmayışı'' şeklinde ifade eden Erikel, CHP'nin kendisine enternasyonal sosyalist havası verdiğini öne sürdü. Erikel, şöyle devam etti: ''CHP'nin imanı yok, cesareti yok. Cesareti olsa gelir burada savunma yapar. CHP gelecek, Silivri'nin kapısına kendisini kilitleyecek. Genel merkezi karşıdaki araziye taşıyacak. Bizim üstümüzden istismar yapmaya çalışıyor. Güya yargılanan bazı sanıkları milletvekili yapacak. Bana, 'seni milletvekili yapacağız' deseler, 'benim siyasi partim var, sağol' der, teşekkür ederim. Çünkü ben Atatürkçüyüm. CHP olsa olsa İnönü'cü olur. İnönü ile Atatürk'ün bana göre pek de irtibatları yoktur. İnönü ile Atatürk'ün yakınlığı, Ebu Süfyan ile Peygamberin yakınlığı kadardır. CHP'nin amacı AK Partiyi iktidara getirmektir. CHP seçime katılmasın AK Parti'nin oyu yüzde 20'ye düşer. CHP'den korktukları için AK Parti'ye oy veriyorlar.'' Atatürkçü geçinenlerin camiyi taşlamak için Anıtkabir'e sığındığını savunan Erikel, Türkiye'nin tek çıkış yolunun millet ile Mustafa Kemal, cami ile Anıtkabir, Kuran-ı Kerim ile Anayasa olduğunu belirterek, ''Bunlar bir araya gelmezse Cumhuriyet yıkılır. Cumhuriyet Kuran-ı Kerim ile kurulmuştur. Mustafa Kemal Allah'a şükürler olsun ki, 1400 sene sonra Kuran-ı Kerim'in öngördüğü devleti kurdu. Türkiye'de bir kısım camiye, bir kısım da Anıtkabir'e doluşuyor. Arada millet kalıyor. Dolayısıyla sorun çözülemiyor'' diye konuştu. Erikel, Anıtkabir'e gitmenin yolunun camiden, camiye gitmenin yolunun da Anıtkabir'den geçtiğini öne sürdü. Terör örgütü üyesi olmadığını belirten Erikel, ''Terör örgütü üyesi olsam çıkar söylerim. Benim gibi inanan bir adam ölümden korkmaz. Terör örgütü üyeliği boş laflar. Ben ne söylediğimi iyi bilirim. Burada bir tek yalan söylemedim. Türk Ordusunu savunuyorsam, Atatürk'ün ordusu olduğu için savunuyorum. Vahdettin'in ordusu olsaydı savunmazdım'' diye konuştu. Duruşma Erikel'in savunmasıyla devam ediyor.