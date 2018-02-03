Yusuf Erdoğan Beşiktaş maçlarında bir başka 

İSTANBUL,(DHA)

Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Beşiktaş maçlarında gösterdiği yüksek performansla dikkat çekiyor.

Dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında maçın adamı seçilen, kornerden gelen ilk golü hazırlayıp ikinci golün de asistini yapan Yusuf, 11 de ikili mücadele kazandı. Yusuf Eroğan, ayağına her top geldiğinde takımını ateşleyerek Bursaspor\'un hücum varyasyonlarında ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Ayrıca Bursasporlu futbolcu, tribünleri de baskı kurulduğu dakikalarda hareketlendirerek maçtan bir puan alınmasında önemli rol oynadı. Yusuf Erdoğan, maç boyunca Beşiktaş\'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül\'e de zor anlar yaşattı.

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Vodafone Park\'da oynanan karşılaşmada 1 gole imza atarak iyi bir performans gösterdi. 2015-2016 sezonunun 2\'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda Beşiktaş deplasmanına çıkan Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve maçın ilk golünü atan isim Yusuf Erdoğan oldu. Ayrıca gösterdiği performansla da Trabzonspor\'un 3 puan almasında büyük bir katkı sağladı.