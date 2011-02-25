-YUSUF EKİNCİ'NİN AİLESİNDEN SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1994 yılında cesedi bulunan ve silahla vurularak öldüğü belirlenen avukat Yusuf Ekinci'nin eşi avukat Ülkü Ekinci ve oğlu avukat Sertaç Kamil Ekinci, faili meçhul cinayetin işlendiği tarihte görev yapan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde Ülkü Ekinci ve Sertaç Kamil Ekinci, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve beraberindekilerle açıklama yaptı. Özge Mumcu Toplumsal Bellek Platformu adına, Adliyenin Atatürk Bulvarı tarafında yaptığı açıklamada, Yusuf Ekinci'nin sadece emniyet teşkilatı, özel harekat birimlerinde bulunan uzi marka silahla öldürüldüğünü ve cesedinin 25 Şubat 1994'te Gölbaşı'nda bulunduğunu söyledi. Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturmada bugüne kadar geçen 17 yıl içerisinde herhangi bir sonuca ulaşılamadığı ve cinayetin faili meçhul olarak işlem gördüğünü anlatan Mumcu, Yusuf Ekinci cinayetinin de faillerine ulaşılamayan bir konuma getirildiğini savundu. Bu ve benzeri cinayetlerin insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğunu ifade eden Mumcu, davayı zaman aşımına uğratmanın mümkün olmayacağını söyledi. Mumcu, TCK'ya göre insanlığa karşı suçlardan dolayı zaman aşımının işlemeyeceğini bildirdi. ''Toplumsal Bellek platformu olarak koşulsuz yaşama ve düşünce özgürlüğü hakkı peşindeki çabamızı her bir üyemiz için olduğu gibi Yusuf Ekinci için de amansızca sürdüreceğimiz bilinmelidir'' diyen Mumcu, devlet kurumlarının görevini yapmasını istedi. Mumcu ayrıca ''Hükümet ve TBMM'den BM Roma statüsü ile kişilerin gözaltında kayıptan korunmaları ile ilgili uluslararası sözleşmeleri hiçbir çekince koymadan acilen imzalamalarını'' istediklerini de kaydetti. Yusuf Ekinci'nin oğlu, Sertaç Kamil Ekinci ise suç duyurusundan paragraflar okumasının ardından annesi Ülkü Ekinci ile yetkili savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.