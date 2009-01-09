T24 LogoT24 Logo
Spor

Yusuf: Bu transfer benim dışımda gerçekleşti

09 Ocak 2009 02:00



Beşiktaş'ın dün akşam saatlerinde başladığı temaslar sonucu transferini noktaladığı Yusuf Şimşek'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminin başlamasından bu yana Trabzonspor'a transfer olacağı söyleniyordu. Ancak siyah beyazlı yönetimin ve Bursaspor yönetiminin anlaşması sonucu Yusuf 1,5 yıllığına Beşiktaş'la anlaştı.

Yusuf Şimşek transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu transfer benim dışımda gerçekleşti diyebilirim. 2 kulüp aralarında anlaşmış ben de bu anlaşmaya uyuyorum. Heyecanlı ve mutluyum. Büyük ihtimalle bugün İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle son bir görüşme yapacağım" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24