Yusuf: Bu transfer benim dışımda gerçekleşti





Beşiktaş'ın dün akşam saatlerinde başladığı temaslar sonucu transferini noktaladığı Yusuf Şimşek'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.





Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminin başlamasından bu yana Trabzonspor'a transfer olacağı söyleniyordu. Ancak siyah beyazlı yönetimin ve Bursaspor yönetiminin anlaşması sonucu Yusuf 1,5 yıllığına Beşiktaş'la anlaştı.



Yusuf Şimşek transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu transfer benim dışımda gerçekleşti diyebilirim. 2 kulüp aralarında anlaşmış ben de bu anlaşmaya uyuyorum. Heyecanlı ve mutluyum. Büyük ihtimalle bugün İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle son bir görüşme yapacağım" dedi.



