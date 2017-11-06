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Yürüyüşte kaybolan aile kurtarıldı

Latif SANSÜR- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, çıktıkları doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 5 kişilik bir aile, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

06 Kasım 2017 19:29

Latif SANSÜR- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Selçuk ilçesinde, çıktıkları doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 5 kişilik bir aile, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Nedim Çalış ve eşi Merve Çalış, 4, 8 ve 12 yaşındaki 3 çocuklarıyla birlikte, Selçuk\'taki Keçi Kalesi mevkiinde yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra havanın da kararmasıyla Çalış çifti patika yolda ilerlerken, dönüş yolunu kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan AFAD İzmir ekibi ile AKUT İzmir ve Kuşadası ekipleri, bölgeye giderek yer tespiti yaptı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ardından ekipler aileye ulaştı. İlçe merkezine getirilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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