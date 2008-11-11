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Sağlık

Yürüyüş yapan obezlere ödül puanı verilecek

İngiliz hükümeti, obeziteyle mücadele kapsamında, yürüyüş yapan obezlere ödül puanı verecek.

11 Kasım 2008 02:00

İngiliz hükümeti, obeziteyle mücadele kapsamında, yürüyüş yapan obezlere ödül puanı verecek.

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İngiltere’de yayımlanan Daily Mail gazetesinin haberine göre, hükümetin 30 milyon poundluk sağlık programı çerçevesinde, obez veliler çocuklarını okula yürüyerek götürürse, obezler form tutma derslerine, zayıflama kulüplerine katılırsa ya da koşu yaparsa ödül puanlar kazanabilecek.

İlk olarak İngiltere’nin en sağlıksız kentlerinden Manchester’da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, süpermarketlerdeki gibi ödül puanı toplanan kartlar edinecek olan obezler, bu puanları sağlıklı gıda, spor malzemeleri ve spor dersleri için kullanabilecek.

Başarılı olması halinde uygulama tüm ülkeye yayılacak.

İngiltere’de yayımlanan bir rapor, İngiliz yetişkinlerinin 10’da 9’unun 2050 yılına kadar obez olacağını ortaya koymuştu.

(AA)

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