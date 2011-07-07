Yürüyen merdiven ters hareket etti, bir çocuk öldü

T24

Pekin'de bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dün meydana gelen kazada 13 yaşındaki bir çocuk ezilerek öldü, 20 kişi yaralandı.Metronun kalabalık olduğu sabah saatlerinde gerçekleşen olaya teknik bir arızanın yol açtığı belirtilirken, şehir dışından gelen talihsiz çocuğun babasıyla birlikte hayvanat bahçesine gitmekte olduğu kaydedildi.Xinhua haber ajansı, çocuğun babasının ağır yaralandığını ve hastanede tedaviye alındığını bildirdi.