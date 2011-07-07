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Dünya

Yürüyen merdiven ters hareket etti, bir çocuk öldü

Çin'in başkenti Pekin'deki yürüyen merdiven kazası 13 yaşındaki bir çocuğun ölümüne mal oldu.

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Çin'in başkenti Pekin'deki yürüyen merdiven kazası 13 yaşındaki bir çocuğun ölümüne mal oldu.

Pekin'de bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dün meydana gelen kazada 13 yaşındaki bir çocuk ezilerek öldü, 20 kişi yaralandı.

Metronun kalabalık olduğu sabah saatlerinde gerçekleşen olaya teknik bir arızanın yol açtığı belirtilirken, şehir dışından gelen talihsiz çocuğun babasıyla birlikte hayvanat bahçesine gitmekte olduğu kaydedildi.

Xinhua haber ajansı, çocuğun babasının ağır yaralandığını ve hastanede tedaviye alındığını bildirdi.


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