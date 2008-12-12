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Ekonomi

Yürüyen CV’ler geri geldi

1929 buhranının simgelerinden biri olan boynunda 'işsizim' yazılı tabelayla dolaşanlar 80 yıl sonra yine Wall Street sokaklarına geri döndü.

12 Aralık 2008 02:00

1929'daki büyük buhranının simgelerinden biri olan boynunda 'işsizim' yazılı tabelayla dolaşanlar 80 yıl sonra yine Wall Street sokaklarına geri döndü.

İşsiz olduğunu, iş tecrübelerini yazan panolar taşıyanlardan biri de Paul Nawrocki. Krizin simgelerinden biri haline gelen Nawrocki dokuz aydır iş arıyor. Takım elbiseli ve kravatlı olarak New York sokaklarında dolaşan Nawrocki, şu anda gururunu bir kenara bırakmış durumda.

İthalat müdürlüğü yaparken ve milyonlar kazanırken şimdi üzerinde 'Neredeyse Evsiz' yazılı bir tabela taşıyor. Nawrocki eski işinde altı haneli rakamlarda maaş alırken şimdi pankartıyla evsiz olma arifesinde olduğunu anlatıyor. Sokakta CV'sini dağıttığı birçok insanla da iş görüşmesi yapmış. Ama hâlâ bir iş bulamamış.

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