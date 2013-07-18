'Yürüyen avukat'ı polis durdurdu

18 gün boyunca hiçbir sorun ile karşılaşmadığını belirten avukat Bayram Vural, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sivil polis tarafından durduruldu.

11 Haziran’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı içinde eylem yaptıkları için gözaltına alınan avukatlara destek için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen avukat Bayram Vural, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ulaştı.

18 günde 500 kilometre yürüdü

1 Temmuz tarihinde yürüyüşe başlayan Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Vural, yaklaşık 500 kilometre yürüdü. 18 gündür yürüyen avukat, adliye önünde polis engeline takıldı. Adliye binasının C kapısının önünde avukat Vural’ı polisler karşıladı. Adliyede görevli bir komiser, avukatın önünü kesti. Polis, adliye önünde eylem yapmanın yasak olduğunu belirtti. Bu yasağa karşı çıkan avukat Bayram Vural’a, Başsavcılığın ‘adliye önünde eylem yapmayı yasaklayan kararı’ gösterildi.

'Avukatları yerlerde sürüklediniz!'

Bunun üzerine avukat Vural, adliyenin önündeki meydana çıktı ve gazetecilere açıklama yaptı. Avukatların 11 Haziran’da hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını belirten Bayram Vural, “Baronun avukatların yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. 11 saat sonra bırakıldı. Bu göz altılara cılız tepkiler gösterildi. Ben de bunun üzerine tek başıma protesto ederek, yürümeye başladım" dedi.

Aylin Kotil ile Sapanca'da karşılaştı

Öte yandan avukat Bayram Vural, yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi için Ankara’ya yürüyen Aylin Kotil ile de Sapanca’da karşılaştığını belirtti. Açıklamanın ardından bazı avukatlar, Vural'ı tebrik etti. Kotil, 11 Temmuz'da İzmit'e ulaşmıştı.

Uykusuz dergisinin karikatürünü taşıyor

Ankara'dan İstanbul'a, avukatların adliyede gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyen avukat Bayram Vural, yürüyüşü boyunca Uykusuz dergisinin, olayı protesto eden kapağında bulunan karikatürün basılı olduğu bir tişört giydi.