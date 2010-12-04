Yürüme engelliler için 'robot pantolon'

T24 - Yürüme engellilere iyi haber. Ocak ayından başlayarak birçok ülkede satışa çıkacak olan İsrail-Amerikan ortak yapımı “ReWalk” adlı “robot pantolon” tanıtıldı.







Sensörler sayesinde eklem yerlerinin hareketlerini algılayan ve çeşitli noktalarda bulunan küçük motorları sayesinde bu hareketleri yürüme eylemine dönüştürebilen robot pantolon, kıyafetin üzerine giyiliyor. 1997 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme şansını yitiren İsrailli Amit Goffer, bu fikri geliştirdikten sonra bunun üzerine çalışmaya başlamış ve Argos adlı bir firma kurmuş. İsrail ve Amerika’da yıllar süren testler sonunda onaylanan ReWalk, 100 bin dolara satılacak.