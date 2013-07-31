'Aday olup olmayacağıma kamuoyu karar verecek'

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili olarak gelecekteki durumunun kamuoyu araştırmaları sonucu belli olacağını belirterek, "Yurttaşlarım beni ileride nerede görmek istiyorlarsa, beni orada görecekler" dedi.

En büyük sorun demokrasi

Mustafa Sarıgül, basın mensuplarına Şişli Evlendirme Dairesi’nde bulunan kafede sahur yemeği verdi. Yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye’nin en önemli sorununun demokrasi sorunu olduğunu belirterek, "Bütün siyaset yapan insanlar demokrasiye önem vermesi lazım. Bana göre, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sorunu demokrasidir. Demokraside de en önemli konu sistemlerdir. Seçim sistemlerinin son derece iyi olması lazım. Türkiye’de o yüzden tercihli oy sistemine geçilmesi lazım. Tercihli oy da yurttaşlarımız, hangi milletvekiline oy verecekse bunu tercihte kullanıyorlar. Vatandaş hangi siyasi partiye oyunu veriyorsa o partiye oyunu vermeli, ama tercihte de arzu ettiği milletvekilini seçmesi lazım. Şu anda vatandaşlarımız arzu ettiği milletvekilini seçemiyor. Genel merkezlerin göstermiş olduğu milletvekillerini seçiyorlar. Bu da demokrasinin yarım kaldığını gösteriyor. Tam demokrasi için mutlaka tercihli oya geçmesi şarttır. Tercihli oy da yurttaşlar kime oy verecekse oyunu bu yönde kullanıyorlar" dedi.

Sarıgül'ün rütbe heyecanı yok

Bir gazetecinin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki sorusuna Sarıgül, gelecekteki durumunun halkın vereceği kararlar doğrultusunda olacağını belirterek, "Benim nereye gideceğim kararını benim vermem söz konusu değildir. Çünkü Sarıgül’ün rütbe heyecanı yoktur. Benim öncelikle vatandaşlarıma hizmet heyecanım var. O yurttaşlarım hizmet heyecanımda beni nerede görmek istiyorlarsa önümüzdeki günlerde yapılacak olan kamuoyu yoklamaları yurttaşlarımızın takdiridir. Takdir edersiniz ki seçimlere daha 7-8 ay gibi bir süre var. Benim birinci görevim Şişlili yurttaşlarıma gecemi gündüzüme katarak son saatime, son dakikama kadar hizmet etmektir. Onun için daha çok erken bir noktadayız. Önümüzdeki günlerde bakalım ne gösterecek" şeklinde cevap verdi.

Sarıgül, CHP’ye yeniden dönüp dönmeyeceği yönündeki soruları yanıtsız bırakırken, "Bu güne kadar Sarıgül olarak ben hiçbir kamuoyu yoklaması yaptırmadım. Ben kamuoyu yoklamalarımı yurttaşlarımın kalbinde görüyorum. Gittiğim her noktadan, hiçbir siyasi parti gözetmeden yurttaşlarımdan çok büyük bir ilgi görüyorum. İnşallah onların ilgilerine layık olmaya çalışacağım."

Sivas, Niğde ve Tokat'a gidecek

Yakın zamanda Sivas, Niğde, Tokat gibi birkaç ili gezeceğini belirten Sarıgül, bu gezisinin ne amaçlı olduğunun sorulması üzerine, İbrahim Karaca’nın yazdığı, "Bekle kar altındaki buğday tanesi yine onun sularıyla yeşereceksin, başını dik tutabilirsen boy vereceksin, Her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü, bu fırtına türlü türlü, inşallah baş edeceksin, Doğudan batıdan yurduma düşen, atım eğerlendi kılıcım kuşan, ne gezersin alim günlerin geldi" şiirini okudu.