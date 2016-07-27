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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Yurtta Sulh Konseyi'nin darbe bildirisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Başbakanlık’ta yazılmış!

Bildiriyi yazanın Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı olduğu belirlendi

27 Temmuz 2016 23:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz gecesi TRT’de silah zoruyla okutulan "Yurtta Sulh Konseyi"nin darbe bildirisinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya Köşkü'nde hazırlandığını tespit etti. 

NTV’nin haberine göre, bildiriyi yazanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden Başyaver Albay Ali Yazıcı olduğu belirlendi. Savcılığın tespitlerine göre, Başyaver Ali Yazıcı'nın dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer üç yaveri, Kara Yaver Yarbay Mete Semercioğlu, Deniz Yaver Yarbay Şafak Deliacı, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak ile Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış ve tören protokol komutanı Binbaşı Haydar Aktaş da bildirinin hazırlanmasında rol oynadı.  

Silah zoruyla okutulan darbe metninin tüm askeri birliklere kapalı sistem üzerinden geçildiğini tespit eden polis özel bir programla mesajlaşma şifrelerini çözdü.  

Mesajların Çankaya köşkü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yaverlik binalarından atıldığı belirlendi. 

Bu çerçevede Çankaya Köşkü ve Beştepe'deki külliye içerisinde bulunan başyaverlik binası, muhafız alay komutanlığı binası, bu binalarda kullandıkları odalarda arama yapıldı.  

Başyaver Ali Yazıcı'nın odasının ve bilgisayarının özel bir yazılımla korunduğu ortaya çıktı. İzinsiz erişim durumunda bilgisayardaki tüm verileri silen yazılımın aynı zamanda odanın kapısıyla da entegre hale getirildiği tespit edildi.  

Bunun üzerine programın üretildiği firmayla temas kuran polis uzmanlar eşliğinde kapıyı açarak bilgisayarlara el koydu. Yazıcı'nın bilgisayarları üzerindeki inceleme sürüyor.  

 

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