Yurtta Sulh Konseyi dövmesi yaptıran kişi gözaltına alındı

Kayseri'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakarek ve kolundaki 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi nedeniyle 'Terör Örgütü Propagandası' yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TEKEL bayisinde çalışan Kaan Ayhan A'nın sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve devlet büyüklerine yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kaan Ayhan A'nın, koluna "15 Temmuz 16", "TSK" ve Yurtta Sulh Konseyi" yazılı dövmeler yaptırdığı da tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.