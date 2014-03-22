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Yaşam

Konya'da yurtta kalan 30 öğrenci yemekten zehirlendi

Konya'da yurtta kalan 30 öğrenci akşam yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

22 Mart 2014 14:25

Konya'da kız öğrenci yurdunda kalan 30 öğrenci akşam yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan Konya Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, akşam yemeğinde çorba, pilav ve tavuk yiyen üniversite öğrencileri bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayetiyle durumu yurt yetkililerine haber verdi. Yetkililer, öğrencilerin zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine yurda çok sayıda ambulans istedi. Üniversiteliler, ambulansla kent merkezinde çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yurtta kaldığını belirten bir öğrenci, "Ben akşam yurtta yoktum. Ama arkadaşlarım yemekte pilav ve tavuk yemiş. Tahminimiz yedikleri tavuktan zehirlendikleri yönünde. Arkadaşlarımın durumları gayet iyi" dedi.

Akşam yemeğinden alınan numune incelenmek üzere tarım il müdürlüğüne gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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