Yurtta hava durumu

T24 - Türkiye'ye salıdan itibaren yine kuvvetli soğuma ve kar yağışı gelmesi beklense de, bugün lodos sıcaklığı artıracak. Bazı kentlerde sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak.





İstanbul'da bugün hem yağmur hem de lodos kuvvetleniyor. Deniz ulaşımı aksayabilir. Ama sıcaklık 13 derece olacak. Bugün Ankara'da yağmur akşam yağacak. İzmir'de gün boyu yağmur kuvvetli ve lodosun hızı şehir merkezinde dahi 50 km'ye çıkıyor. Bursa ve Adana da yağmurlu ama sıcaklık 15 derece, hava ılık olacak.



Bugün Marmara'da lodosun yaratacağı olumsuz hava koşullarına dikkat. Hem yağmur kuvvetleniyor, hem de rüzgar. Özellikle Bozcaada ve Çanakkale'de fırtına olacak. Vapur ve feribot seferleri aksayabilir. Bugün Kocaeli 17 derece, yarın akşam soğuk hava gelecek.



İç Anadolu'da bugün Eskişehir, Konya, Niğde, Yozgat boyunca yağış var. Sivas ve Kayseri bulutlu, lodos sert ama Konya ve Niğde 10 dereceye çıkıyor. Bu bölgeye soğuma salıdan sonra gelecek.



Ege'de lodos kuvvelenirken, yağışlar da şiddetlendiriyor. Ayvalık'tan-Marmaris'e kadar kıyılarda fırtına var ve yağmur kuvvetli rüzgarla birlikte iç kesimlere oranla daha kuvvetli yağıyor. Zemin katlarda su baskını riskine dikkat.



Güneyde, bugün gündüz, yağmurun etkisi hafif ama akşam yine sağanağa dönüşecek. Yağmur önce Antalya, Burdur dolayında rüzgarla birlikte kuvvetlenecek. Pazartesi yağışlar çok hafif.



Doğu Anadolu'da sıcaklık 3-4 derece artsa da, yağış yine Erzurum, Bingöl ve Muş'ta kar şeklinde. Malatya ve Elazığ'da sulu kara dönüşüyor. Gece sıcaklığı arttı, bölgede salıya kadar yağış var.



Karadeniz'de bugün Bolu'dan Sinop'a yağış var. Orta ve Doğu Karadeniz ise güneşli ve sıcaklıkta hissedilir artış yaşanıyor. Özellikle Trabzon ve Rize bugün 19 dereceyi de görecek.







