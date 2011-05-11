-YURTTA ''GENÇLİK HAFTASI'' KUTLANACAK ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta ''Gençlik Haftası'' kutlanacak. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak hafta, 15 Mayıs Pazar günü tüm yurtta yapılacak ''Gençlik Yürüyüşü'' ile başlayacak. Gençlik Haftası Açılış Töreni ve Gençlik Yürüyüşü'nün Ankara ayağı, 15 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Naili Moran Atletizm Sahası'ndan start alacak. Naili Moran'dan başlayan yürüyüşte 19 Mayıs Spor Kompleksi içi (Gençlik Parkı çıkışı), Cumhuriyet Bulvarı (gar karşısı), Hipodrom Caddesi (Ankara Spor Salonu önü), Kazım Karabekir Caddesi (Havaş önü) güzergahı izlenecek ve yürüyüş yine Naili Moran'da son bulacak. Yapılan açıklamada yürüyüşün herkese açık olduğu belirtildi.