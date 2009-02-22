Yurtta dört mevsim bir arada

Türkiye’de adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor. Vatandaşlar yurdun bir yerinde kardan adam yaparken, diğer yanda denize girip güneşin tadını çıkardılar.



Muğla’da iki mevsim bir arada



Muğla'nın bir yanında kar kalınlığı 15 santimi bulurken, bir başka köşesinde denize girebilecek kadar sıcak hava koşulları hüküm sürüyor. Bazı vatandaşlar Yılanlı mevkisinde karın keyfini çıkarırken, bazıları sıcak havayı fırsat bilerek Bodrum'da denize girdi.



Muğla'nın yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yılanlı mevkiinde çocuklar kardan adam yaparak, kartopu oynadı.



Marmaris, Milas ve Datça ilçelerinden gelen vatandaşlar da burada mangal yakarak piknik yaptı.



Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü Bodrum'da ise bazı vatandaşlar Kumbahçe Plajı'nda denize girdi.



Bazıları sahildeki kafelerde oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da kent merkezinde yürüyüş yaptı.



Vatandaşlar, Muğla'da iki mevsimi bir arada yaşamanın sevindirici olduğunu belirterek, ''Kentin yüksek kesimlerinde kartopu oynayıp, 15 kilometre aşağıda denize girmeniz mümkün'' dedi.



Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, haftanın ilk 3 gününde Bodrum'da sıcaklığın 13 derecenin altına düşmeyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Yetkililer, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğünü, Muğla'da ise yarından itibaren yağış Edirne’de kar sınır kapısını kapattı.



Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'nde ve Bulgaristan'ın Lesova kentinde önceki gece etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 36 saat süreyle araçların geçişine kapatılan Hamzabeyli Sınır Kapısı, sabah saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı. Kar yağışının ardından Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'nde kapanan 15 köy yolu ise Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını ardından açıldı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'de önceki gece etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Lalapaşa İlçesi'ne bağlı kapanan 15 köy yolu, ekiplerini çalışmalarını ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipinin ardından Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişi sağlayan Lesova Sınır Kapısı ile Türkiye'den Bulgaristan'a geçişi sağlayan Hamzabeyli Sınır Kapısı ekiplerin yol açma çalışmalarını tamamlanmasının ardından bu sabaha karşı tekrar giriş ve çıkışa açıldı. Sınır kapısının kapalı olduğu süre içinde ise ihracat yükü ürünleri taşıyan TIR'lar Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak yurt dışına çıkış yaptı.



Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Kırklareli'nin Demirköy İlçesi'nde ise kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kapanan 14 köy yolu ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Bulgaristan'a geçişi sağlayan Kırklareli merkeze bağlı Dereköy'de bulunan Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise ekipler kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının zeminde yer yer etkili olması nedeniyle bazı araçlar ve otobüsler yolda kaldı. Yolda kalanların yardımına ise Jandarma ve Karayolları ekipleri yetişti. Halatlarla çekilen araçlar saplandıkları kardan kurtarılarak tekrar yollarına devam etmeleri sağlandı.



Kars’ta eğitime kar engeli



Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ilköğretim okulları ve liselerde yarın, ilçeye bağlı köylerdeki okullarda ise 2 gün eğitim ve öğretime ara verildi.



Sarıkamış Kaymakamı Ahmet Altunbaş, yaptığı açıklamadı, etkili olan kar yağışı ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, kar yağış ve tipi nedeniyle ilçe merkezindeki okulların yarın tatil edildiğini belirtti.



İlçeye bağlı köylerdeki okullarda ise eğitime 2 gün ara verildiğini kaydeden Altunbaş, 45 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.



Muş’ta 225 köy yolu ulaşıma kapandı



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof karayolları ulaşıma kapandı.



Karayolları 126. Şube Şefliği'nden alınan bilgiye göre, ağır kış şartları yüzünden ulaşıma kapanan Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayollarında yoğun tipi nedeniyle karla mücadele çalışması başlatılamadı.



Öte yandan, kar nedeniyle Erzurum'da 615, Muş'ta 225, Ardahan'da da 110 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Kent merkezlerinde de belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların ise ev ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdikleri gözlendi.



Bölgede gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta eksi 11, Ardahan'da ve Erzurum'da eksi 4, Ağrı'da eksi 3, Erzincan ve Iğdır'da eksi 1 derece olarak ölçüldü.



Kar yağışının bölgede bugün aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, Iğdır ve Erzincan'da ise öğle saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.



Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede çığ uyarısında bulunarak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.



Van



Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezi ve ilçelere bağlı köy yollarında zaman zaman aksamalara neden oldu.



Kar yağışı ve tipinin etkisiyle kent merkezinde 1, Bahçeyaray'da 17, Başkale'de 13, Çatak'ta 10, Erciş'te 16, Gevaş'ta 9, Gürpınar'da 19, Muradiye'de 15, Özalp'te 3 ve Saray'da 6 olmak üzere 109 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.



Kar yağışının etkisini kaybetmesi üzerine ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığını kaydeden yetkililer, çalışmaların 10 ekip ve iş makineleriyle akşam saatlerine kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de en düşük hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak tahmin edildiği Van'da gün içerinde kar yağışı beklendiğini ifade etti.





