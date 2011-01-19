-YURTLARDA 1 VEYA 3 KİŞİLİK ODALAR OLACAK ANTALYA (A.A) - 19.01.2011 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, yurtlarda müthiş bir değişime gittiklerini belirterek, son 8 yılda yaptıkları bütün projelerde odaların bir veya üç kişilik olduğunu, önceden kalan 6 ve 8 kişilik odaların da yeniden düzenlendiğini söyledi. Göreve başladıkları dönem yurtlarda 177 bin civarında öğrenci bulunduğuna değinen Albayrak, bugün bu sayının 248 bin 750 öğrenciye yükseldiğini vurguladı. Albayrak, gelecek yıl yurtlardaki öğrenci sayısının 270 binleri bulacağını söyledi. Yurtlardaki odaların en fazla 3 kişilik olacağına işaret eden Albayrak, odalarda buzdolabı, televizyon ve her öğrencinin bir masasının bulunacağını, son yıllarda yaptıkları bu çalışmaların yurtların yüzde 100 oranında dolmasını sağladığını bildirdi. Hasan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçesinin 2002 yılında 494 milyon lira iken bugün itibariyle 3 milyar 368 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Albayrak, ''Bütçemiz eski para ile 3.5 katrilyona yakın. Bu yıl ek ödeneklerle 3.5 katrilyonu geçeriz. Bu yıl öğrencilere 2 milyar 800 milyon liralık katkı sağlayacağız'' dedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun son 8 yılda büyük bir değişim içine girdiğini anlatan Albayrak, sosyal devlet anlayışından faydalanmayan üniversite öğrencisinin kalmadığını, geçmiş yıllarda çok az sayıda öğrenciye öğrenim kredisi verilirken geri kalan öğrencilerin kredi veya burs alamadıklarını kaydetti. Bu durumu değiştirdiklerini anlatan Albayrak şunları söyledi: ''Müracaat edip de burs veya kredi alamayan üniversite öğrencisi yok. Öğrenci müracaat ettiği zaman durumuna göre ya burs ya da öğrenim kredisi alıyor. Yani fakir de olsa, zengin de olsa mutlaka birini alıyor. İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciye burs veriliyor. Bursta bu sene rekor kırdık. Başbakanımız'ın talimatıyla bu yıl 150 bin öğrenciye burs veriyoruz. Geri kalan bütün öğrencilere öğrenim kredisi veriyoruz.'' Kredilerin geri ödemelerinde çok başarılı olduklarına da işaret eden Albayrak, şu bilgileri verdi: ''Vatandaşlarımız ile anlaşıyoruz. Vatandaşla mektuplaşıyoruz. Mektubumuzda şunu söyledik. (Siz öğrenciyken devletten öğrenim kredisi aldınız. Mezun oldunuz. Şimdi kamuda veya özel şirkette çalışıyorsunuz. Öğrenim kredisini ödeyiniz ki, diğer öğrencilere daha fazla kredi veya burs verebilelim.) Vatandaşımız bu konuyla hakikaten ilgilendi. Kredilerde 2010 yılının geriye dönüşü 600 milyon lirayı geçti. Toplamda 7 yıl içinde 2.5 milyar lira kredi geri döndü. Bu çok iyi bir rakam. Ama mağdur olan, kredi alıp bir anda borcu 10-20 kata çıkanlara karşı yeni bir düzenleme yaptık. TBMM'de görüşülen torba kanununda da bu konuda çalışma var. Onları rahatlatacağız. Gecikme zamlarının büyük bölümünü sileceğiz. Ana borçta af yok ama gecikme borçlarına af çıkıyor. Gecikme faizlerinde eskiden aylık yüzde 10-12 oranında zam vardı. Bu nedenle kredi borçları çok büyüyordu.'' 8 yıl önce öğrenciye verilen burs ve öğrenim kredisinin 45 lira olduğunu hatırlatan Albayrak, bugün öğrenciye aylık 240 lira burs veya kredi verildiğini, her ayın 7'sinde öğrencilerin hesaplarına memur maaşları gibi paraların yattığını kaydetti. Albayrak, 2002 yılında beslenme yardımının 50 kuruş iken günümüzde 5 liraya yükseltildiğini, yurtlarda sabah kahvaltısını 1 lira 75 kuruşa, akşam yemeğini ise 3 lira 25 kuruşa verdiklerini sözlerine ekledi.