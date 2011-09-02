Yurtlara ‘cep sineması’ geliyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 300 bin öğrenciye hizmet veren öğrenci yurtlarında “cep sinema” uygulaması başlatılıyor.



İlk cep sinemalı yurdun açılışı, 25 Eylül’de Gölbaşı’nda Erdoğan tarafından yapılacak. Artık öğrenciler güncel filmleri izlemek için akşam saatlerinde yurtlardan ‘kaçmayacak’. Vizyondaki istediği filmi, kaldığı yurtta ücretsiz izleyecek. Kredi ve Yurtlar’dan sorumlu Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, öğrencilerin cep sinemalarda kendi belirledikleri vizyon filmlerini izleyebileceklerini belirtirken, yurt bölgelerinde oluşturulacak sosyal donatı alanlarında tiyatrodan, halk oyunlarına kadar gençlerin yetiştirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kılıç, Milliyet’e yaptığı açıklamada, bakanlığı yeniden yapılandırdığını belirtirken, milli eğitimin içindeki Türkiye gençliğinin yanısıra sokakta, sanayideki gençliği de koordine etmeyi amaçladıklarını ve buna yönelik projelerin uygulamaya sokulacağını kaydetti. Bu amaçla öğrenci yurtları ile gençlik merkezlerinin önemli bir taban oluşturduğunu belirten Kılıç, yurtlardaki projelerini şöyle anlattı:



“Yurtlarda 1 - 3 kişilik odalara dönüyoruz. Sosyal donatı alanlarını geniş tutuyoruz. Sosyal donatı alanlarında yurtlarda cep sinamaları, çok amaçlı salonlar konferans salonları olacak. Çok amaçlı salonlarda tiyatro eğitiminden halk oyunlarına kadar her şeyi gençlerimize vereceğiz. Gençlerimize kredi yurtlarda kimleri görmek istediğini soracağız. Söyleşiler için eğitim programları için... İdol olan sanatçılar sporcuları organize programlarla, Türkiye turnesi şeklindeki programlarla gençlerimizi de buluşturacağız. Kredi yurtları sosyal aktivitelerle daha cazip yerler haline getireceğiz.”