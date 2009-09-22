Yurtlar arası turnuvalardan Galatasaray'a

Yetiştirme yurdunda kalan 13 yaşındaki Ümit Uyanık’ın kaderini yurtlar arası turnuva değiştirdi. Milli Takım yöneticileri gol kralı Ümit için devreye girdi. İlk temas G.Saray’la sağlandı.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yurtlarında kalan ve küçük yaşlardan beri futbol tutkunu olan 13 yaşındaki Ümit Uyanık’ın kaderini, yurtlar arası futbol turnuvası değiştirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, geçen Haziran’da Denizli’de yapılan turnuvada çocukları izleyen milli takım yöneticileri, gol kralı Ümit için devreye girdiler. İlk temas Galatasray’la sağlandı.

Ümit için herkes devrede



Galatasaray’ın alt yapısına alınacak olan Ümit’in antrenmanlara katılması için yurdu değiştirildi, İzmit’ten İstanbul’a taşındı. Bayramdan sonra yeni hayatına ilk adımını atacak olan Ümit için tüm kurum seferber oldu. A Milli Takımlar eski iletişim direktörü Cüneyt Yalınkılıç, Adnan Polat ve idari menajer Cenk Ergün de Ümit için devreye girdi. Ümit, G.Saray Futbol Okulu’nda ücretsiz eğitim görecek ve alt yapıda idmanlara çıkacak. Beşiktaş ve Kayserispor da yurtlardaki yetenekli küçük futbolculardan yararlanmak istediğini bildirdi. SHÇEK’teki genç yeteneklerin keşfi için yeni çalışmalar başlatıldı.



Bundan sonra sanat ve spora da destek vereceğiz



Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Kavaf ise “Artık sadece akademik başarıları değil, sanat ve spor gibi sosyal başarıları da destekleyen çalışmalar yapacağız. Eskrimde Avrupa ikincisi olan çocuğumuz var. Judo, karate ve masa tenisinde oldukça iddialı çocuklarımız var” dedi.